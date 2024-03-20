В Москве отметили сваренное экс-игроком «Трактора» и челябинским депутатом пиво

Станислав Чистов контролирует половину компании, сварившей пиво-призера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На отраслевом конкурсе в Москве бронзовую медаль завоевала марка пива, выпускаемого в Челябинске компанией бывшего игрока клуба «Трактор» Станислава Чистова и депутата Ленинского райсовета Сергея Резникова. Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, все представленные образцы оценивали по 34 категориям.

«Подведены итоги седьмого отраслевого конкурса „Росглавпиво — главное пиво России“. В числе победителей оказалась компания из Челябинской области. Продукция ООО „Смолинский пивовар“ завоевала бронзовую награду в своей категории», — рассказали в минсельхозе.

Результаты конкурса озвучил председатель правления национального Союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции Александр Мордовин. Руководитель добавил, что в 2024 году на конкурс было заявлено 465 образцов от 142 российских и зарубежных компаний. Участники конкурса являются крафтовыми, средними и крупными игроками рынка. В составе жюри работали 38 экспертов отрасли, представляющих бизнес и науку РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Дегустация длилась два дня. Образцы оценивали по цвету, пене, запаху, аромату, горечи, игристости, вкусу и послевкусию. Победителей наградили в центре «Крокус Экспо» в рамках выставки индустрии напитков. Поддержку конкурсу оказали Минсельхоз РФ и Росалкогольтабакконтроль.

Челябинское пиво «Смолинский пивовар» сварено одноименной компанией, имеющей четырех совладельцев. Согласно данным СБИС, Чистов обладает долей в 50%, на долю Резникова приходится 30% пакета. Еще по 10% контролируют Михаил Глазков и Евгений Шитлин.