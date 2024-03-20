20 марта 2024

Бастрыкин приказал завести уголовное дело из-за самоуправства пермского кондуктора

Бастрыкин заинтересовался нарушением прав юной пермячки
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин ждет доклад по делу пермского кондуктора Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело из-за самоуправства пермского кондуктора, которая высадила из автобуса девочку на дороге «Пермь — Звездный». У десятилетней пермячки не прошла оплата проезда по карте. Об этом сообщила пресс-служба СК в своем telegram-канале.

«Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину завести уголовное дело по факту высадки из автобуса девочки на остановке трассы „Пермь — Звездный“ из-за проблем с оплатой проезда по банковской карте. Идет следственная проверка», — говорится в сообщении представителей ведомства.

Во время оплаты проезда 15 марта у девочки дважды не сработала банковская карта. По сообщению очевидцев, кондуктор сказала ребенку, чтобы она либо платила, либо выходила из автобуса. Сотрудники краевого минтранспорта обратились к родителям школьницы с просьбой выйти на связь для уточнения информации об остановке, до которой необходимо было добраться девочке.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело из-за самоуправства пермского кондуктора, которая высадила из автобуса девочку на дороге «Пермь — Звездный». У десятилетней пермячки не прошла оплата проезда по карте. Об этом сообщила пресс-служба СК в своем telegram-канале. «Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину завести уголовное дело по факту высадки из автобуса девочки на остановке трассы „Пермь — Звездный“ из-за проблем с оплатой проезда по банковской карте. Идет следственная проверка», — говорится в сообщении представителей ведомства. Во время оплаты проезда 15 марта у девочки дважды не сработала банковская карта. По сообщению очевидцев, кондуктор сказала ребенку, чтобы она либо платила, либо выходила из автобуса. Сотрудники краевого минтранспорта обратились к родителям школьницы с просьбой выйти на связь для уточнения информации об остановке, до которой необходимо было добраться девочке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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