Бастрыкин приказал завести уголовное дело из-за самоуправства пермского кондуктора

Бастрыкин заинтересовался нарушением прав юной пермячки

21 марта 2024 в 02:07 Размер текста - 17 +

Бастрыкин ждет доклад по делу пермского кондуктора Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело из-за самоуправства пермского кондуктора, которая высадила из автобуса девочку на дороге «Пермь — Звездный». У десятилетней пермячки не прошла оплата проезда по карте. Об этом сообщила пресс-служба СК в своем telegram-канале. «Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину завести уголовное дело по факту высадки из автобуса девочки на остановке трассы „Пермь — Звездный“ из-за проблем с оплатой проезда по банковской карте. Идет следственная проверка», — говорится в сообщении представителей ведомства. Во время оплаты проезда 15 марта у девочки дважды не сработала банковская карта. По сообщению очевидцев, кондуктор сказала ребенку, чтобы она либо платила, либо выходила из автобуса. Сотрудники краевого минтранспорта обратились к родителям школьницы с просьбой выйти на связь для уточнения информации об остановке, до которой необходимо было добраться девочке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело из-за самоуправства пермского кондуктора, которая высадила из автобуса девочку на дороге «Пермь — Звездный». У десятилетней пермячки не прошла оплата проезда по карте. Об этом сообщила пресс-служба СК в своем telegram-канале. «Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину завести уголовное дело по факту высадки из автобуса девочки на остановке трассы „Пермь — Звездный“ из-за проблем с оплатой проезда по банковской карте. Идет следственная проверка», — говорится в сообщении представителей ведомства. Во время оплаты проезда 15 марта у девочки дважды не сработала банковская карта. По сообщению очевидцев, кондуктор сказала ребенку, чтобы она либо платила, либо выходила из автобуса. Сотрудники краевого минтранспорта обратились к родителям школьницы с просьбой выйти на связь для уточнения информации об остановке, до которой необходимо было добраться девочке.