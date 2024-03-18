18 марта 2024

В минтрансе объяснили выход 10-летней девочки из автобуса на пермской трассе

Минтранспорта: девочка сама вышла из автобуса на маршруте Пермь — Звездный
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, снег, снежная каша, пассажир, автобус, общественный транспорт, остановка общественного транспорта
Камеры в салоне зафиксировали, что ребенок покинул салон самостоятельно Фото:

Несовершеннолетняя пассажирка автобуса №341, следующего по маршруту Пермь — Звездный, самостоятельно покинула салон после того, как у нее дважды не прошла оплата. Об этом сообщила пресс-служба минтранспорта региона которая провела проверку. История получила общественный резонанс после публикации в соцсети. К разбирательству инцидента подключились силовики.

«Проверка полученных видеоматериалов от перевозчика опровергла информацию о конфликтной ситуации между 10-летним ребенком и кондуктором. Девочка покинула автобус самостоятельно спустя две остановки. Общее время ребенка в пути составило 10 минут», — специалистов ведомства цитирует perm.aif.ru.

Ранее URA.RU писало, что во время оплаты проезда у девочки дважды не сработала банковская карта. По сообщению очевидцев, кондуктор сказала ребенку, чтобы она либо платила, либо выходила из автобуса. В СУ СКР по региону организовали проверку инцидента. Сотрудники краевого минтранспорта обратились к родителям школьницы с просьбой выйти на связь для уточнения информации об остановке, до которой необходимо было добраться девочке.

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Несовершеннолетняя пассажирка автобуса №341, следующего по маршруту Пермь — Звездный, самостоятельно покинула салон после того, как у нее дважды не прошла оплата. Об этом сообщила пресс-служба минтранспорта региона которая провела проверку. История получила общественный резонанс после публикации в соцсети. К разбирательству инцидента подключились силовики. «Проверка полученных видеоматериалов от перевозчика опровергла информацию о конфликтной ситуации между 10-летним ребенком и кондуктором. Девочка покинула автобус самостоятельно спустя две остановки. Общее время ребенка в пути составило 10 минут», — специалистов ведомства цитирует perm.aif.ru. Ранее URA.RU писало, что во время оплаты проезда у девочки дважды не сработала банковская карта. По сообщению очевидцев, кондуктор сказала ребенку, чтобы она либо платила, либо выходила из автобуса. В СУ СКР по региону организовали проверку инцидента. Сотрудники краевого минтранспорта обратились к родителям школьницы с просьбой выйти на связь для уточнения информации об остановке, до которой необходимо было добраться девочке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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