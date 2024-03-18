В минтрансе объяснили выход 10-летней девочки из автобуса на пермской трассе

Минтранспорта: девочка сама вышла из автобуса на маршруте Пермь — Звездный

19 марта 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

Камеры в салоне зафиксировали, что ребенок покинул салон самостоятельно Фото: Илья Московец © URA.RU Несовершеннолетняя пассажирка автобуса №341, следующего по маршруту Пермь — Звездный, самостоятельно покинула салон после того, как у нее дважды не прошла оплата. Об этом сообщила пресс-служба минтранспорта региона которая провела проверку. История получила общественный резонанс после публикации в соцсети. К разбирательству инцидента подключились силовики. «Проверка полученных видеоматериалов от перевозчика опровергла информацию о конфликтной ситуации между 10-летним ребенком и кондуктором. Девочка покинула автобус самостоятельно спустя две остановки. Общее время ребенка в пути составило 10 минут», — специалистов ведомства цитирует perm.aif.ru. Ранее URA.RU писало, что во время оплаты проезда у девочки дважды не сработала банковская карта. По сообщению очевидцев, кондуктор сказала ребенку, чтобы она либо платила, либо выходила из автобуса. В СУ СКР по региону организовали проверку инцидента. Сотрудники краевого минтранспорта обратились к родителям школьницы с просьбой выйти на связь для уточнения информации об остановке, до которой необходимо было добраться девочке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несовершеннолетняя пассажирка автобуса №341, следующего по маршруту Пермь — Звездный, самостоятельно покинула салон после того, как у нее дважды не прошла оплата. Об этом сообщила пресс-служба минтранспорта региона которая провела проверку. История получила общественный резонанс после публикации в соцсети. К разбирательству инцидента подключились силовики. «Проверка полученных видеоматериалов от перевозчика опровергла информацию о конфликтной ситуации между 10-летним ребенком и кондуктором. Девочка покинула автобус самостоятельно спустя две остановки. Общее время ребенка в пути составило 10 минут», — специалистов ведомства цитирует perm.aif.ru. Ранее URA.RU писало, что во время оплаты проезда у девочки дважды не сработала банковская карта. По сообщению очевидцев, кондуктор сказала ребенку, чтобы она либо платила, либо выходила из автобуса. В СУ СКР по региону организовали проверку инцидента. Сотрудники краевого минтранспорта обратились к родителям школьницы с просьбой выйти на связь для уточнения информации об остановке, до которой необходимо было добраться девочке.