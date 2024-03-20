20 марта 2024

В ХМАО объявлена актировка в нескольких городах и поселениях

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Морозный день. Екатеринбург, зима, мороз, холод
Утром 21 марта температура воздуха в округе местами опустилась ниже -30 градусов Фото:

В части городов и поселков ХМАО 21 марта школьники 1-й смены останутся дома из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«На утро 21 марта температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 27,8 до минус 32,7 градуса. Скорость ветра 0-1 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

Ученики младших классов остаются дома в следующих городах и поселениях: Когалым, Покачи, Руссинская, Федоровский, Аган, Тром-Аган и Ульт-Ягун. С 1-й по 8-й класс не учатся школьники поселков Сосновка, Сорум и Нижнесортымского.

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В части городов и поселков ХМАО 21 марта школьники 1-й смены останутся дома из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуг». «На утро 21 марта температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 27,8 до минус 32,7 градуса. Скорость ветра 0-1 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке. Ученики младших классов остаются дома в следующих городах и поселениях: Когалым, Покачи, Руссинская, Федоровский, Аган, Тром-Аган и Ульт-Ягун. С 1-й по 8-й класс не учатся школьники поселков Сосновка, Сорум и Нижнесортымского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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