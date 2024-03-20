В ХМАО объявлена актировка в нескольких городах и поселениях

Утром 21 марта температура воздуха в округе местами опустилась ниже -30 градусов
В части городов и поселков ХМАО 21 марта школьники 1-й смены останутся дома из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«На утро 21 марта температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 27,8 до минус 32,7 градуса. Скорость ветра 0-1 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
Ученики младших классов остаются дома в следующих городах и поселениях: Когалым, Покачи, Руссинская, Федоровский, Аган, Тром-Аган и Ульт-Ягун. С 1-й по 8-й класс не учатся школьники поселков Сосновка, Сорум и Нижнесортымского.
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