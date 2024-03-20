В ХМАО объявлена актировка в нескольких городах и поселениях

21 марта 2024 в 06:40 Размер текста - 17 +

Утром 21 марта температура воздуха в округе местами опустилась ниже -30 градусов Фото: Размик Закарян © URA.RU В части городов и поселков ХМАО 21 марта школьники 1-й смены останутся дома из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуг». «На утро 21 марта температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 27,8 до минус 32,7 градуса. Скорость ветра 0-1 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке. Ученики младших классов остаются дома в следующих городах и поселениях: Когалым, Покачи, Руссинская, Федоровский, Аган, Тром-Аган и Ульт-Ягун. С 1-й по 8-й класс не учатся школьники поселков Сосновка, Сорум и Нижнесортымского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В части городов и поселков ХМАО 21 марта школьники 1-й смены останутся дома из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуг». «На утро 21 марта температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 27,8 до минус 32,7 градуса. Скорость ветра 0-1 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке. Ученики младших классов остаются дома в следующих городах и поселениях: Когалым, Покачи, Руссинская, Федоровский, Аган, Тром-Аган и Ульт-Ягун. С 1-й по 8-й класс не учатся школьники поселков Сосновка, Сорум и Нижнесортымского.