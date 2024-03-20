Портфель строительных проектов Сбербанка в Челябинской области вырос на треть

21 марта 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

В регионе за год кредитный портфель девелоперов жилья вырос на 40% до 39 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинской области за 2023 год кредитный портфель строительных проектов вырос на 32% до 41,3 млрд рублей. На это во многом повлиял спрос на жилую недвижимость, а также большое количество строящегося жилья, портфель застройщиков жилой недвижимости в регионе вырос на 40% до 39 млрд рублей. «Кредитный портфель строительных проектов Челябинского отделения Сбербанка за прошлый год вырос на 32% до 41,3 млрд рублей. Драйвером роста стала жилая недвижимость — портфель девелоперов жилья в регионе вырос на 40% и превысил 39 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе Сбербанка. В настоящее время в Челябинской области большинство застройщиков строят свои объекты с использованием счетов эскроу в рамках 214-ФЗ. Застройщик берет деньги в банке, с которым заключен договор на проектное финансирование. Деньги за проданные квартиры дольщики перечисляют в этот банк. И застройщик получает к ним доступ только на финальной стадии строительства, фактически погашая кредит перед банком. Такая схема защищает интересы дольщиков и обеспечивает строительной компании стабильный источник финансирования со стороны банков. Как объяснил заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин, рост кредитного портфеля в Челябинской области во многом связан с комплексным развитием территорий (КРТ). Эта тема интересна не только застройщикам, но и властям, потому что решает вопрос расселения ветхого и аварийного жилья — в рамках этих программ создаются многофункциональные городские кварталы, появляются дороги и необходимая инфраструктура. В Челябинске в первой половине февраля 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество выставленных на продажу квартир в новостройках выросло на 40%. При этом средняя стоимость жилья на первичном рынке увеличилась на 34% до 5,3 млн рублей, а цена квадратного метра на 37% до 111 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области за 2023 год кредитный портфель строительных проектов вырос на 32% до 41,3 млрд рублей. На это во многом повлиял спрос на жилую недвижимость, а также большое количество строящегося жилья, портфель застройщиков жилой недвижимости в регионе вырос на 40% до 39 млрд рублей. «Кредитный портфель строительных проектов Челябинского отделения Сбербанка за прошлый год вырос на 32% до 41,3 млрд рублей. Драйвером роста стала жилая недвижимость — портфель девелоперов жилья в регионе вырос на 40% и превысил 39 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе Сбербанка. В настоящее время в Челябинской области большинство застройщиков строят свои объекты с использованием счетов эскроу в рамках 214-ФЗ. Застройщик берет деньги в банке, с которым заключен договор на проектное финансирование. Деньги за проданные квартиры дольщики перечисляют в этот банк. И застройщик получает к ним доступ только на финальной стадии строительства, фактически погашая кредит перед банком. Такая схема защищает интересы дольщиков и обеспечивает строительной компании стабильный источник финансирования со стороны банков. Как объяснил заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин, рост кредитного портфеля в Челябинской области во многом связан с комплексным развитием территорий (КРТ). Эта тема интересна не только застройщикам, но и властям, потому что решает вопрос расселения ветхого и аварийного жилья — в рамках этих программ создаются многофункциональные городские кварталы, появляются дороги и необходимая инфраструктура. В Челябинске в первой половине февраля 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество выставленных на продажу квартир в новостройках выросло на 40%. При этом средняя стоимость жилья на первичном рынке увеличилась на 34% до 5,3 млн рублей, а цена квадратного метра на 37% до 111 тысяч рублей.