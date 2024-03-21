В Челябинске пройдет чемпионат «Открой рот»

В Челябинске на чемпионате «Открой рот» выберут мастеров декламации

Участникам баттла в Челябинске предстоит вжиться в роль героев книг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Победитель чемпионата по чтению вслух «Открой рот», который пройдет в Челябинске 30 марта, отправится в Москву. Там, на Красной площади, состоится суперфинал мероприятия, сообщили в областной публичной бибилиотеке. Проверить свои силы в турнире сможет любой желающий, который без подготовки артистично прочитает отрывки из литературных произведений.

«По правилам чемпионата, участников ждет три раунда, в каждом из которых им предстоит читать без подготовки отрывки из произведений, а компетентное жюри будет оценивать технику чтения и артистизм. В финал выйдут три читчика, победитель поедет в Москву для участия в суперфинале чемпионата „Открой рот“ на Красной Площади», — рассказывают в Челябинской областной научной библиотеке.

Отборочный этап чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот» стартует 30 марта. В Челябинске состязание проходит уже в восьмой раз, для участия требуется предварительная регистрация.