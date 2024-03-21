Политэлиты ХМАО проведут долгожданный отпуск после выборов в зоне СВО

22 марта 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Чиновники и депутаты будут помогать в госпиталях Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Политэлиты ХМАО проведут долгожданный отпуск после выборов в зоне СВО. Источник в политическом бомонде округа сообщил URA.RU, что чиновники и депутаты отправятся туда с гуманитарной миссией. «Они проведут две недели, ухаживая за ранеными в госпиталях и занимаясь волонтерством. Многие рассчитывают на продвижение по карьерной лестнице по возвращении», — уточнил инсайдер. Стать участниками гуманитарной миссии должны, по данным собеседника, сотрудники всех югорских госучреждений. В списке первой волны есть депутаты окружной думы и с территорий, чиновники из муниципалитетов. Часть подтвердила свое участие, но попросили не публиковать фамилии. Окончательные списки, по их словам, утверждал внутрипол и губернатор Наталья Комарова. Глава Гумкорпуса Эдуард Логинов в разговоре с URA.RU сообщил, что поездка — часть проекта «Доброслужащие». По его словам, участники для гуманитарных миссий набираются регулярно. «Для нас нет разницы, какой у человека социальный статус. На период пребывания в миссии все они являются добровольцами», — сообщил Логинов. На сайте официальных органов госвласти ХМАО указано, что проект «Доброслужащий» развивает социальную активность региональных и муниципальных чиновников. «Это добрая инициатива, которая поддержана в автономном округе на самом высоком уровне. Сегодня все руководители исполнительных органов автономного округа приняли решение присоединиться к этому проекту. Два ключевых направления — это деятельность гуманитарной миссии на Донбассе и участие в волонтерских проектах в Югре», — рассказал директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Политэлиты ХМАО проведут долгожданный отпуск после выборов в зоне СВО. Источник в политическом бомонде округа сообщил URA.RU, что чиновники и депутаты отправятся туда с гуманитарной миссией. «Они проведут две недели, ухаживая за ранеными в госпиталях и занимаясь волонтерством. Многие рассчитывают на продвижение по карьерной лестнице по возвращении», — уточнил инсайдер. Стать участниками гуманитарной миссии должны, по данным собеседника, сотрудники всех югорских госучреждений. В списке первой волны есть депутаты окружной думы и с территорий, чиновники из муниципалитетов. Часть подтвердила свое участие, но попросили не публиковать фамилии. Окончательные списки, по их словам, утверждал внутрипол и губернатор Наталья Комарова. Глава Гумкорпуса Эдуард Логинов в разговоре с URA.RU сообщил, что поездка — часть проекта «Доброслужащие». По его словам, участники для гуманитарных миссий набираются регулярно. «Для нас нет разницы, какой у человека социальный статус. На период пребывания в миссии все они являются добровольцами», — сообщил Логинов. На сайте официальных органов госвласти ХМАО указано, что проект «Доброслужащий» развивает социальную активность региональных и муниципальных чиновников. «Это добрая инициатива, которая поддержана в автономном округе на самом высоком уровне. Сегодня все руководители исполнительных органов автономного округа приняли решение присоединиться к этому проекту. Два ключевых направления — это деятельность гуманитарной миссии на Донбассе и участие в волонтерских проектах в Югре», — рассказал директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов.