21 марта 2024

Политэлиты ХМАО проведут долгожданный отпуск после выборов в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа госпиталя, организованном в кардиоцентре Мариуполя. Украина, госпиталь, раненый, донбасс, последствия, ранение, операция, больница, пациент
Чиновники и депутаты будут помогать в госпиталях Фото:

Политэлиты ХМАО проведут долгожданный отпуск после выборов в зоне СВО. Источник в политическом бомонде округа сообщил URA.RU, что чиновники и депутаты отправятся туда с гуманитарной миссией.

«Они проведут две недели, ухаживая за ранеными в госпиталях и занимаясь волонтерством. Многие рассчитывают на продвижение по карьерной лестнице по возвращении», — уточнил инсайдер.

Стать участниками гуманитарной миссии должны, по данным собеседника, сотрудники всех югорских госучреждений. В списке первой волны есть депутаты окружной думы и с территорий, чиновники из муниципалитетов. Часть подтвердила свое участие, но попросили не публиковать фамилии. Окончательные списки, по их словам, утверждал внутрипол и губернатор Наталья Комарова.

Глава Гумкорпуса Эдуард Логинов в разговоре с URA.RU сообщил, что поездка — часть проекта «Доброслужащие». По его словам, участники для гуманитарных миссий набираются регулярно. «Для нас нет разницы, какой у человека социальный статус. На период пребывания в миссии все они являются добровольцами», — сообщил Логинов.

На сайте официальных органов госвласти ХМАО указано, что проект «Доброслужащий» развивает социальную активность региональных и муниципальных чиновников. «Это добрая инициатива, которая поддержана в автономном округе на самом высоком уровне. Сегодня все руководители исполнительных органов автономного округа приняли решение присоединиться к этому проекту. Два ключевых направления — это деятельность гуманитарной миссии на Донбассе и участие в волонтерских проектах в Югре», — рассказал директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Политэлиты ХМАО проведут долгожданный отпуск после выборов в зоне СВО. Источник в политическом бомонде округа сообщил URA.RU, что чиновники и депутаты отправятся туда с гуманитарной миссией. «Они проведут две недели, ухаживая за ранеными в госпиталях и занимаясь волонтерством. Многие рассчитывают на продвижение по карьерной лестнице по возвращении», — уточнил инсайдер. Стать участниками гуманитарной миссии должны, по данным собеседника, сотрудники всех югорских госучреждений. В списке первой волны есть депутаты окружной думы и с территорий, чиновники из муниципалитетов. Часть подтвердила свое участие, но попросили не публиковать фамилии. Окончательные списки, по их словам, утверждал внутрипол и губернатор Наталья Комарова. Глава Гумкорпуса Эдуард Логинов в разговоре с URA.RU сообщил, что поездка — часть проекта «Доброслужащие». По его словам, участники для гуманитарных миссий набираются регулярно. «Для нас нет разницы, какой у человека социальный статус. На период пребывания в миссии все они являются добровольцами», — сообщил Логинов. На сайте официальных органов госвласти ХМАО указано, что проект «Доброслужащий» развивает социальную активность региональных и муниципальных чиновников. «Это добрая инициатива, которая поддержана в автономном округе на самом высоком уровне. Сегодня все руководители исполнительных органов автономного округа приняли решение присоединиться к этому проекту. Два ключевых направления — это деятельность гуманитарной миссии на Донбассе и участие в волонтерских проектах в Югре», — рассказал директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...