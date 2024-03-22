Холдинг пермского миллиардера ищет сотрудника на зарплату в 300 тысяч

Пермский «Сатурн-Р» ищет специалиста по автомобилям Haval

22 марта 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Новому сотруднику необходимо разбираться в автомобилях китайского бренда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий миллиардеру Александру Репину, ищет сотрудника, который разбирается в автомобилях китайского бренда Haval. Работать предстоит в автосалоне, расположенном в деревне Песьянка на Шоссе Космонавтов. Работнику необходимо заниматься продажами новых машин. За это ему обещают платить до 300 тысяч рублей. «В связи с масштабированием компании „Сатурн-Р-Авто“ приглашаем на работу менеджера по продажам автомобилей Haval. Требования — умение продавать машины и консультировать клиентов. Сотрудник точно подойдет, если он умеет общаться с людьми и испытывает интерес к автомобилям. Уровень заработной платы — до 300 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте Headhunter. ООО «Сатурн-Р» является многопрофильным пермским предприятием. Основной учредитель — бизнесмен Александр Репин, который владеет десятками предприятий с годовым оборотом около 35 млрд рублей. В 2022 году прибыль автомобильного подразделения холдинга «Сатурн-Р-Авто» составила около 70 млн рублей. Финансовую отчетность по данному направлению бизнеса за 2023 года холдинг еще не публиковал. Но сам Александр Репин в интервью URA.RU прогнозировал дальнейшее сокращение прибыли, причиной которого послужит рост закупочных цен на автомобили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий миллиардеру Александру Репину, ищет сотрудника, который разбирается в автомобилях китайского бренда Haval. Работать предстоит в автосалоне, расположенном в деревне Песьянка на Шоссе Космонавтов. Работнику необходимо заниматься продажами новых машин. За это ему обещают платить до 300 тысяч рублей. «В связи с масштабированием компании „Сатурн-Р-Авто“ приглашаем на работу менеджера по продажам автомобилей Haval. Требования — умение продавать машины и консультировать клиентов. Сотрудник точно подойдет, если он умеет общаться с людьми и испытывает интерес к автомобилям. Уровень заработной платы — до 300 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте Headhunter. ООО «Сатурн-Р» является многопрофильным пермским предприятием. Основной учредитель — бизнесмен Александр Репин, который владеет десятками предприятий с годовым оборотом около 35 млрд рублей. В 2022 году прибыль автомобильного подразделения холдинга «Сатурн-Р-Авто» составила около 70 млн рублей. Финансовую отчетность по данному направлению бизнеса за 2023 года холдинг еще не публиковал. Но сам Александр Репин в интервью URA.RU прогнозировал дальнейшее сокращение прибыли, причиной которого послужит рост закупочных цен на автомобили.