«РВ»: в Одессе и Южном возле порта прогремели мощнейшие взрывы. Фото

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В Южном, где произошел взрыв, находится крупный порт (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Одессе и Южном прогремели мощные взрывы, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Readovka пишет, что в Южном находится крупный украинский порт.

«Мощнейшие взрывы в Одессе и Южном», — сообщает канал военкоров под прикрепленным фото. Readovka и украинские СМИ пишут, что в Южном находится крупный порт.

Фото:

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В Одессе и Южном прогремели мощные взрывы, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Readovka пишет, что в Южном находится крупный украинский порт. «Мощнейшие взрывы в Одессе и Южном», — сообщает канал военкоров под прикрепленным фото. Readovka и украинские СМИ пишут, что в Южном находится крупный порт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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