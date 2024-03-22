Армия и оружие «РВ»: в Одессе и Южном возле порта прогремели мощнейшие взрывы. Фото 22 марта 2024 в 21:23 Размер текста - 17 + В Южном, где произошел взрыв, находится крупный порт (архивное фото) Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Одессе и Южном прогремели мощные взрывы, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Readovka пишет, что в Южном находится крупный украинский порт. «Мощнейшие взрывы в Одессе и Южном», — сообщает канал военкоров под прикрепленным фото. Readovka и украинские СМИ пишут, что в Южном находится крупный порт. Фото: telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», https://t.me/RVvoenkor/64275 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Одессе и Южном прогремели мощные взрывы, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Readovka пишет, что в Южном находится крупный украинский порт. «Мощнейшие взрывы в Одессе и Южном», — сообщает канал военкоров под прикрепленным фото. Readovka и украинские СМИ пишут, что в Южном находится крупный порт. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям