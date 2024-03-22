В Южном, где произошел взрыв, находится крупный порт (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Одессе и Южном прогремели мощные взрывы, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Readovka пишет, что в Южном находится крупный украинский порт.
«Мощнейшие взрывы в Одессе и Южном», — сообщает канал военкоров под прикрепленным фото. Readovka и украинские СМИ пишут, что в Южном находится крупный порт.
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