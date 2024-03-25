Воспитателя челябинского детского сада отстранили за избиение ребенка

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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, наказание, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, строгий родитель
Воспитатель грубо обошлась с детьми Фото:

В челябинском детском саду №250 на Университетской набережной, 101 воспитателя отстранили от работы за избиение ребенка. Доказательства агрессии женщины по отношению к детям снял на видео через окно группы один их родителей.

«Собираясь на прогулку, педагог допустила грубость в отношении воспитанника. Для нас это однозначно недопустимое поведение, на сегодняшний момент воспитатель отстранен от работы, проводится служебное расследование, по его окончанию примем решение», — цитирует слова руководителя детского сада Татьяны Шрейнер сайт «74.ру».

Инцидент произошел 21 марта. На видео можно заметить, как один из детей закапризничал и не захотел одеваться на прогулку. Воспитатель резко дернула мальчика за руку, а затем шлепнула и начала натягивать штаны.

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В челябинском детском саду №250 на Университетской набережной, 101 воспитателя отстранили от работы за избиение ребенка. Доказательства агрессии женщины по отношению к детям снял на видео через окно группы один их родителей. «Собираясь на прогулку, педагог допустила грубость в отношении воспитанника. Для нас это однозначно недопустимое поведение, на сегодняшний момент воспитатель отстранен от работы, проводится служебное расследование, по его окончанию примем решение», — цитирует слова руководителя детского сада Татьяны Шрейнер сайт «74.ру». Инцидент произошел 21 марта. На видео можно заметить, как один из детей закапризничал и не захотел одеваться на прогулку. Воспитатель резко дернула мальчика за руку, а затем шлепнула и начала натягивать штаны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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