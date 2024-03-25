Воспитателя челябинского детского сада отстранили за избиение ребенка

25 марта 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Воспитатель грубо обошлась с детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В челябинском детском саду №250 на Университетской набережной, 101 воспитателя отстранили от работы за избиение ребенка. Доказательства агрессии женщины по отношению к детям снял на видео через окно группы один их родителей. «Собираясь на прогулку, педагог допустила грубость в отношении воспитанника. Для нас это однозначно недопустимое поведение, на сегодняшний момент воспитатель отстранен от работы, проводится служебное расследование, по его окончанию примем решение», — цитирует слова руководителя детского сада Татьяны Шрейнер сайт «74.ру». Инцидент произошел 21 марта. На видео можно заметить, как один из детей закапризничал и не захотел одеваться на прогулку. Воспитатель резко дернула мальчика за руку, а затем шлепнула и начала натягивать штаны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В челябинском детском саду №250 на Университетской набережной, 101 воспитателя отстранили от работы за избиение ребенка. Доказательства агрессии женщины по отношению к детям снял на видео через окно группы один их родителей. «Собираясь на прогулку, педагог допустила грубость в отношении воспитанника. Для нас это однозначно недопустимое поведение, на сегодняшний момент воспитатель отстранен от работы, проводится служебное расследование, по его окончанию примем решение», — цитирует слова руководителя детского сада Татьяны Шрейнер сайт «74.ру». Инцидент произошел 21 марта. На видео можно заметить, как один из детей закапризничал и не захотел одеваться на прогулку. Воспитатель резко дернула мальчика за руку, а затем шлепнула и начала натягивать штаны.