Песков высказался о закрытии YouTube в России

26 марта 2024 в 02:22 Размер текста - 17 +

«Яндекс» смог стать мировым чемпионом, сможет и Rutube, уверен Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Факт атаки Rutube хакерами говорит, что площадку воспринимают как конкурентов. Когда Rutube сможет конкурировать с YouTube, вопрос о закрытии последнего станет неактуален, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «YouTube не закрыт, но мы должны пытаться развивать свой Rutube. Проделана большая работа, и тот факт, что их очень серьезно „хакнули“, говорит о том, что воспринимают как конкурентов», — отметил Песков в интервью сайту «Аргументы и факты». Так он ответил на вопрос, закроют ли в России YouТube. Пока Rutube не способен конкурировать с YouTube, считает Песков. Над этим еще нужно много работать. Если «Яндекс» смог стать мировым лидером, значит, сможет и Rutube. Для этого нужны деньги и время. Но у тех, кто этим занимается, все есть. «Как только Rutube начнет конкурировать с YouTube, тогда вопрос потеряет актуальность», — добавил Песков. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин высказался о перспективах развития отечественных видеохостингов. По его мнению, потребуется еще не менее пяти лет, чтобы отечественные площадки стали полноценной заменой YouTube. Но другого варианта нет — нужно формировать альтернативы, пишет RT со ссылкой на слова Горелкина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Факт атаки Rutube хакерами говорит, что площадку воспринимают как конкурентов. Когда Rutube сможет конкурировать с YouTube, вопрос о закрытии последнего станет неактуален, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «YouTube не закрыт, но мы должны пытаться развивать свой Rutube. Проделана большая работа, и тот факт, что их очень серьезно „хакнули“, говорит о том, что воспринимают как конкурентов», — отметил Песков в интервью сайту «Аргументы и факты». Так он ответил на вопрос, закроют ли в России YouТube. Пока Rutube не способен конкурировать с YouTube, считает Песков. Над этим еще нужно много работать. Если «Яндекс» смог стать мировым лидером, значит, сможет и Rutube. Для этого нужны деньги и время. Но у тех, кто этим занимается, все есть. «Как только Rutube начнет конкурировать с YouTube, тогда вопрос потеряет актуальность», — добавил Песков. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин высказался о перспективах развития отечественных видеохостингов. По его мнению, потребуется еще не менее пяти лет, чтобы отечественные площадки стали полноценной заменой YouTube. Но другого варианта нет — нужно формировать альтернативы, пишет RT со ссылкой на слова Горелкина.