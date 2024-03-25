25 марта 2024

Песков высказался о закрытии YouTube в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
«Яндекс» смог стать мировым чемпионом, сможет и Rutube, уверен Песков Фото:

Факт атаки Rutube хакерами говорит, что площадку воспринимают как конкурентов. Когда Rutube сможет конкурировать с YouTube, вопрос о закрытии последнего станет неактуален, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«YouTube не закрыт, но мы должны пытаться развивать свой Rutube. Проделана большая работа, и тот факт, что их очень серьезно „хакнули“, говорит о том, что воспринимают как конкурентов», — отметил Песков в интервью сайту «Аргументы и факты». Так он ответил на вопрос, закроют ли в России YouТube.

Пока Rutube не способен конкурировать с YouTube, считает Песков. Над этим еще нужно много работать. Если «Яндекс» смог стать мировым лидером, значит, сможет и Rutube. Для этого нужны деньги и время. Но у тех, кто этим занимается, все есть. «Как только Rutube начнет конкурировать с YouTube, тогда вопрос потеряет актуальность», — добавил Песков.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин высказался о перспективах развития отечественных видеохостингов. По его мнению, потребуется еще не менее пяти лет, чтобы отечественные площадки стали полноценной заменой YouTube. Но другого варианта нет — нужно формировать альтернативы, пишет RT со ссылкой на слова Горелкина.

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Факт атаки Rutube хакерами говорит, что площадку воспринимают как конкурентов. Когда Rutube сможет конкурировать с YouTube, вопрос о закрытии последнего станет неактуален, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «YouTube не закрыт, но мы должны пытаться развивать свой Rutube. Проделана большая работа, и тот факт, что их очень серьезно „хакнули“, говорит о том, что воспринимают как конкурентов», — отметил Песков в интервью сайту «Аргументы и факты». Так он ответил на вопрос, закроют ли в России YouТube. Пока Rutube не способен конкурировать с YouTube, считает Песков. Над этим еще нужно много работать. Если «Яндекс» смог стать мировым лидером, значит, сможет и Rutube. Для этого нужны деньги и время. Но у тех, кто этим занимается, все есть. «Как только Rutube начнет конкурировать с YouTube, тогда вопрос потеряет актуальность», — добавил Песков. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин высказался о перспективах развития отечественных видеохостингов. По его мнению, потребуется еще не менее пяти лет, чтобы отечественные площадки стали полноценной заменой YouTube. Но другого варианта нет — нужно формировать альтернативы, пишет RT со ссылкой на слова Горелкина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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