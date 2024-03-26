Бузова вызвалась помочь жителям Белгорода после обстрелов

26 марта 2024 в 04:09 Размер текста - 17 +

Бузова сообщила о своей благотворительной деятельностью, чтобы «объединить людей» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Телеведущая и певица Ольга Бузова готова помочь жителям Белгорода после обстрелов. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). «Не стесняйтесь просить о помощи! Это нормально! Мы все бываем в трудной ситуации…», — заявила Бузова. Телеведущая намерена помогать финансово фондам и отдельным жителям. Она просит писать ей личные сообщения и указывать, какая именно помощь необходима. Также с ее слов, она давно занималась благотворительной деятельностью. Раньше про нее не рассказывала, а теперь предала огласки, чтобы «объединить людей». Белгород подвергся очередной воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 22 марта. В результате погибли женщина и ее собака, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. Пострадали еще два человека. Повреждены квартиры в пяти многоэтажных домах, четыре учреждения здравоохранения, 12 автомобилей, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущая и певица Ольга Бузова готова помочь жителям Белгорода после обстрелов. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). «Не стесняйтесь просить о помощи! Это нормально! Мы все бываем в трудной ситуации…», — заявила Бузова. Телеведущая намерена помогать финансово фондам и отдельным жителям. Она просит писать ей личные сообщения и указывать, какая именно помощь необходима. Также с ее слов, она давно занималась благотворительной деятельностью. Раньше про нее не рассказывала, а теперь предала огласки, чтобы «объединить людей». Белгород подвергся очередной воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 22 марта. В результате погибли женщина и ее собака, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. Пострадали еще два человека. Повреждены квартиры в пяти многоэтажных домах, четыре учреждения здравоохранения, 12 автомобилей, пишет RT.