Бузова вызвалась помочь жителям Белгорода после обстрелов

Телеведущая и певица Ольга Бузова готова помочь жителям Белгорода после обстрелов. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Не стесняйтесь просить о помощи! Это нормально! Мы все бываем в трудной ситуации…», — заявила Бузова.
Телеведущая намерена помогать финансово фондам и отдельным жителям. Она просит писать ей личные сообщения и указывать, какая именно помощь необходима. Также с ее слов, она давно занималась благотворительной деятельностью. Раньше про нее не рассказывала, а теперь предала огласки, чтобы «объединить людей».
Белгород подвергся очередной воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 22 марта. В результате погибли женщина и ее собака, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. Пострадали еще два человека. Повреждены квартиры в пяти многоэтажных домах, четыре учреждения здравоохранения, 12 автомобилей, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.