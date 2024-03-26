Бузова вызвалась помочь жителям Белгорода после обстрелов

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Ольга Бузова на премьере фильма Ёлки 8. Тюмень, бузова ольга
Бузова сообщила о своей благотворительной деятельностью, чтобы «объединить людей» Фото:

Телеведущая и певица Ольга Бузова готова помочь жителям Белгорода после обстрелов. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Не стесняйтесь просить о помощи! Это нормально! Мы все бываем в трудной ситуации…», — заявила Бузова.

Телеведущая намерена помогать финансово фондам и отдельным жителям. Она просит писать ей личные сообщения и указывать, какая именно помощь необходима. Также с ее слов, она давно занималась благотворительной деятельностью. Раньше про нее не рассказывала, а теперь предала огласки, чтобы «объединить людей».

Белгород подвергся очередной воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 22 марта. В результате погибли женщина и ее собака, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. Пострадали еще два человека. Повреждены квартиры в пяти многоэтажных домах, четыре учреждения здравоохранения, 12 автомобилей, пишет RT.

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Телеведущая и певица Ольга Бузова готова помочь жителям Белгорода после обстрелов. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). «Не стесняйтесь просить о помощи! Это нормально! Мы все бываем в трудной ситуации…», — заявила Бузова. Телеведущая намерена помогать финансово фондам и отдельным жителям. Она просит писать ей личные сообщения и указывать, какая именно помощь необходима. Также с ее слов, она давно занималась благотворительной деятельностью. Раньше про нее не рассказывала, а теперь предала огласки, чтобы «объединить людей». Белгород подвергся очередной воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 22 марта. В результате погибли женщина и ее собака, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. Пострадали еще два человека. Повреждены квартиры в пяти многоэтажных домах, четыре учреждения здравоохранения, 12 автомобилей, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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