25 марта 2024

В ХМАО спасатели перекрыли улицу, на которой загорелся газовый резервуар

© Служба новостей «URA.RU»
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , стоп
Спасатели перекрыли улицу Есенина в Сургуте, на которой загорелся газовый резервуар Фото:

Спасатели перекрыли улицу Есенина в Сургуте, на которой загорелся газовый резервуар. Очаг был локализован 25 марта, сейчас пожарные контролируют выгорание остатков газа, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС региона.

«На месте работают пожарные подразделения. Из емкости выгорают остатки газа, пожарные обеспечивают безопасность [процесса]. Само возгорание было локализовано еще вчера днем [25 марта 2024 года]», — рассказали агентству в пресс-службе МЧС. В ведомстве подчеркнули, что никакой угрозы для югорчан нет.

Пожарным приходится оставаться на месте и контролировать процесс выгорания, так как у специалистов нет возможности перекрыть поступление газа из-за повреждения запорной арматуры. Предположительно, уже к обеду (26 марта) остатки газа истекут и движение будет восстановлено.

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Спасатели перекрыли улицу Есенина в Сургуте, на которой загорелся газовый резервуар. Очаг был локализован 25 марта, сейчас пожарные контролируют выгорание остатков газа, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС региона. «На месте работают пожарные подразделения. Из емкости выгорают остатки газа, пожарные обеспечивают безопасность [процесса]. Само возгорание было локализовано еще вчера днем [25 марта 2024 года]», — рассказали агентству в пресс-службе МЧС. В ведомстве подчеркнули, что никакой угрозы для югорчан нет. Пожарным приходится оставаться на месте и контролировать процесс выгорания, так как у специалистов нет возможности перекрыть поступление газа из-за повреждения запорной арматуры. Предположительно, уже к обеду (26 марта) остатки газа истекут и движение будет восстановлено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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