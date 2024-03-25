В ХМАО спасатели перекрыли улицу, на которой загорелся газовый резервуар

26 марта 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Спасатели перекрыли улицу Есенина в Сургуте, на которой загорелся газовый резервуар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спасатели перекрыли улицу Есенина в Сургуте, на которой загорелся газовый резервуар. Очаг был локализован 25 марта, сейчас пожарные контролируют выгорание остатков газа, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС региона. «На месте работают пожарные подразделения. Из емкости выгорают остатки газа, пожарные обеспечивают безопасность [процесса]. Само возгорание было локализовано еще вчера днем [25 марта 2024 года]», — рассказали агентству в пресс-службе МЧС. В ведомстве подчеркнули, что никакой угрозы для югорчан нет. Пожарным приходится оставаться на месте и контролировать процесс выгорания, так как у специалистов нет возможности перекрыть поступление газа из-за повреждения запорной арматуры. Предположительно, уже к обеду (26 марта) остатки газа истекут и движение будет восстановлено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели перекрыли улицу Есенина в Сургуте, на которой загорелся газовый резервуар. Очаг был локализован 25 марта, сейчас пожарные контролируют выгорание остатков газа, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС региона. «На месте работают пожарные подразделения. Из емкости выгорают остатки газа, пожарные обеспечивают безопасность [процесса]. Само возгорание было локализовано еще вчера днем [25 марта 2024 года]», — рассказали агентству в пресс-службе МЧС. В ведомстве подчеркнули, что никакой угрозы для югорчан нет. Пожарным приходится оставаться на месте и контролировать процесс выгорания, так как у специалистов нет возможности перекрыть поступление газа из-за повреждения запорной арматуры. Предположительно, уже к обеду (26 марта) остатки газа истекут и движение будет восстановлено.