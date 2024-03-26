В Челябинске мощный взрыв повредил цех на предприятии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрел типографии в Донецке. ДНР, пожар
Пострадавший бизнесмен намерен обратиться в прокуратуру и Ростехнадзор Фото:

В Советском районе Челябинска на Шершнинском щебеночном заводе в поселке Федоровка мощный взрыв повредил соседнее предприятие. По словам пострадавшего предпринимателя, массовые взрывы на заводе проводят регулярно, но раньше проблем не было.

«Да, 21 марта нам пришло письмо о том, что на следующий день там с 12 до 17 часов запланирован массовый взрыв. Но 22 марта все пошло не по плану», — сообщил бизнесмен, передает агентство новостей «Доступ».

Предприниматель сообщил, что на расположенном по соседству предприятии предложили решить вопрос, не обращаясь в контролирующие органы. Однако такой вариант его не устраивает. Он опасается, что в следующий раз при проведении взрывных работ последствия будут серьезнее. Бизнесмен намерен обратиться в прокуратуру и Ростехнадзор.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Советском районе Челябинска на Шершнинском щебеночном заводе в поселке Федоровка мощный взрыв повредил соседнее предприятие. По словам пострадавшего предпринимателя, массовые взрывы на заводе проводят регулярно, но раньше проблем не было. «Да, 21 марта нам пришло письмо о том, что на следующий день там с 12 до 17 часов запланирован массовый взрыв. Но 22 марта все пошло не по плану», — сообщил бизнесмен, передает агентство новостей «Доступ». Предприниматель сообщил, что на расположенном по соседству предприятии предложили решить вопрос, не обращаясь в контролирующие органы. Однако такой вариант его не устраивает. Он опасается, что в следующий раз при проведении взрывных работ последствия будут серьезнее. Бизнесмен намерен обратиться в прокуратуру и Ростехнадзор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...