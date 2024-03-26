В Челябинске мощный взрыв повредил цех на предприятии

Пострадавший бизнесмен намерен обратиться в прокуратуру и Ростехнадзор Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Советском районе Челябинска на Шершнинском щебеночном заводе в поселке Федоровка мощный взрыв повредил соседнее предприятие. По словам пострадавшего предпринимателя, массовые взрывы на заводе проводят регулярно, но раньше проблем не было.

«Да, 21 марта нам пришло письмо о том, что на следующий день там с 12 до 17 часов запланирован массовый взрыв. Но 22 марта все пошло не по плану», — сообщил бизнесмен, передает агентство новостей «Доступ».

Предприниматель сообщил, что на расположенном по соседству предприятии предложили решить вопрос, не обращаясь в контролирующие органы. Однако такой вариант его не устраивает. Он опасается, что в следующий раз при проведении взрывных работ последствия будут серьезнее. Бизнесмен намерен обратиться в прокуратуру и Ростехнадзор.