В Челябинске мощный взрыв повредил цех на предприятии

В Советском районе Челябинска на Шершнинском щебеночном заводе в поселке Федоровка мощный взрыв повредил соседнее предприятие. По словам пострадавшего предпринимателя, массовые взрывы на заводе проводят регулярно, но раньше проблем не было.
«Да, 21 марта нам пришло письмо о том, что на следующий день там с 12 до 17 часов запланирован массовый взрыв. Но 22 марта все пошло не по плану», — сообщил бизнесмен, передает агентство новостей «Доступ».
Предприниматель сообщил, что на расположенном по соседству предприятии предложили решить вопрос, не обращаясь в контролирующие органы. Однако такой вариант его не устраивает. Он опасается, что в следующий раз при проведении взрывных работ последствия будут серьезнее. Бизнесмен намерен обратиться в прокуратуру и Ростехнадзор.
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