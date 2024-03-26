В Миассе задержали хирурга за незаконную пластическую операцию

Хирург подозревается в проведении незаконной пластической операции местной жительнице Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Миассе Челябинской области задержан 51-летний заведующим хирургическим отделением одной из городских больниц. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, хирург подозревается в проведении незаконной пластической операции местной жительнице.

«Оперативники выяснили, что подозреваемый, не имея лицензии на предоставление услуг по пластической хирургии, незаконно провел операцию женщине 1987 года рождения. Затем он выдал предоставленную услугу за иную операцию, по которой полагались страховые выплаты. Мера пресечения задержанному избирается. Расследование продолжается», — заявили в пресс-службе главка.

В полиции уточнили, что хирург передал в территориальный Фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) недостоверные сведения. Денежные средства из ТФОМС были незаконно перечислены больницы.

«Уголовное дело возбуждено по п. п. „г“, „е“ ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следователем СК России продолжается проведение следственных действий», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону.