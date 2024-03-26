Студенту из Йемена, пристававшему к свердловчанкам, сократили срок ареста

Суд сократил срок пребывания в СИЗО студенту Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) из Йемена, который домогался пятерых екатеринбурженок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
В марте Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил ему меру пресечения до 6 июля. «Сегодня облсуд рассмотрев жалобу адвоката студента, внес коррективы. Под арестом фигурант теперь будет находиться до 17 апреля. В остальной части постановление суда оставлено без изменений», — сообщили в суде.
В конце сентября 2023 года несколько девушек обвинили иностранца в домогательствах. Силовики задержали студента и выдвинули ему обвинение. Он пытался выбраться из-под стражи, но суды отклоняли апелляции.
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