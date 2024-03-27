Челябинцы будут дольше сдавать экзамены на получение водительских прав

28 марта 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Несдавшие с трех раз экзамен освободят очередь на полгода Фото: Алексей Андронов © URA.RU Жители Челябинска будут дольше сдавать экзамены для получения водительских удостоверений. Как URA.RU рассказали участники рынка, нововведения, вступающие с 1 апреля, значительно отодвинут для проштрафившихся момент получения прав. Теперь если не сдать теорию или практику с трех попыток, право на пересдачи дадут не раньше, чем через полгода. По действующим правилам, пересдавать можно спустя месяц. «Челябинцы, прошедшие обучение вождению, экзамены все равно сдадут. Только период сдачи может увеличиться. Не вижу положительного эффекта от нововведений. Разве что нетерпеливые станут садиться за руль без прав или уходить в другие регистрационно-экзаменационные юрисдикции. Про попытки решить вопрос незаконно даже думать не хочу», — поделился с URA.RU председатель челябинского отделения Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Николай Живец. Эксперты рынка указали на возможные трудности в связи с введением новых правил. Основатель автошколы «Вектор» Семен Сокур подчеркнул, что при хорошей подготовке затраты обучающихся на права не увеличатся, но из-за более редких попыток, нервных напряжений станет больше. «Ответственность автошкол за качество обучения возрастет. При должном контроле со стороны органов это может быть положительным моментом. Опять же есть и послабления. Обещали, что количество штрафных баллов за мелкие недостатки, при которых возможна сдача, увеличится», — отметил URA.RU Сокур. Живец сказал, что пока сведений о том, что послабления заработают, не увидел. Эксперт добавил, что новшества три года назад уже вводились. Осталась сдача теоретической части, а этап с автодромом стал необязательным. Тогда это объясняли необходимостью ускорить получение государственной услуги для граждан. Однако практика показала, что произошло снижение выдачи прав. По данным заместителя начальника управления ГИБДД по региону Николая Косарева, в 2021 году было выдано 34,079 тысячи водительских удостоверений. Однако уже через год — только 30,201 тысячи, в 2023 году — 28,331 тысячи. Количество проведенных экзаменов также сократилось. В 2021 году их провели 204,133 тысячи раз, в 2022 году — 187,780 тысячи, в 2023 году — 183,258 тысячи раз. Сопоставление показателей говорит о том, что челябинцы на экзамены ходят, но прав получают меньше. Живец это связал со сложностью сдачи экзамена. Результаты вождения на автодроме и в городе оцениваются вместе, а количество штрафных баллов осталось прежним. Сдавать приходится по нескольку раз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинска будут дольше сдавать экзамены для получения водительских удостоверений. Как URA.RU рассказали участники рынка, нововведения, вступающие с 1 апреля, значительно отодвинут для проштрафившихся момент получения прав. Теперь если не сдать теорию или практику с трех попыток, право на пересдачи дадут не раньше, чем через полгода. По действующим правилам, пересдавать можно спустя месяц. «Челябинцы, прошедшие обучение вождению, экзамены все равно сдадут. Только период сдачи может увеличиться. Не вижу положительного эффекта от нововведений. Разве что нетерпеливые станут садиться за руль без прав или уходить в другие регистрационно-экзаменационные юрисдикции. Про попытки решить вопрос незаконно даже думать не хочу», — поделился с URA.RU председатель челябинского отделения Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Николай Живец. Эксперты рынка указали на возможные трудности в связи с введением новых правил. Основатель автошколы «Вектор» Семен Сокур подчеркнул, что при хорошей подготовке затраты обучающихся на права не увеличатся, но из-за более редких попыток, нервных напряжений станет больше. «Ответственность автошкол за качество обучения возрастет. При должном контроле со стороны органов это может быть положительным моментом. Опять же есть и послабления. Обещали, что количество штрафных баллов за мелкие недостатки, при которых возможна сдача, увеличится», — отметил URA.RU Сокур. Живец сказал, что пока сведений о том, что послабления заработают, не увидел. Эксперт добавил, что новшества три года назад уже вводились. Осталась сдача теоретической части, а этап с автодромом стал необязательным. Тогда это объясняли необходимостью ускорить получение государственной услуги для граждан. Однако практика показала, что произошло снижение выдачи прав. По данным заместителя начальника управления ГИБДД по региону Николая Косарева, в 2021 году было выдано 34,079 тысячи водительских удостоверений. Однако уже через год — только 30,201 тысячи, в 2023 году — 28,331 тысячи. Количество проведенных экзаменов также сократилось. В 2021 году их провели 204,133 тысячи раз, в 2022 году — 187,780 тысячи, в 2023 году — 183,258 тысячи раз. Сопоставление показателей говорит о том, что челябинцы на экзамены ходят, но прав получают меньше. Живец это связал со сложностью сдачи экзамена. Результаты вождения на автодроме и в городе оцениваются вместе, а количество штрафных баллов осталось прежним. Сдавать приходится по нескольку раз.