Челябинский вице-губернатор проверил строительство ледовой арены в Кунашаке

Сейчас на стадионе в селе Кунашак идет активное строительство объекта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ледовую арену в Кунашакском районе Челябинской области планируют открыть к декабрю 2024 года. Но на данный момент срываются сроки строительства. Об этом заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров сообщил URA.RU в ходе своего визита в Кунашакский район.

«В конце ноября 2023 года началось строительство ледовой арены в Кунашакском районе. При этом началось небольшое отставание, но мы очень надеемся, что опытные строители в начале строительного сезона нагонят и к концу года 2024 года арена будет уже готова. У нас по планам это декабрь 2024 года», — сообщил Мошаров.

Он напомнил, что просьба о строительстве арены поступила от жителей во время визита губернатора Челябинской области Алексея Текслера в село Кунашак. Глава региона принял решение, и первые средства были выделены в ноябре 2023 года. Администрация Кунашакского района сама подготовила проект этого дворца.

Ледовую арену возводит компания «РусСтрой» из Якутии. Контракт с ней заключили на 413,46 млн рублей. Размеры ледовой арены — 28 на 58 метров, радиус закругления бортов — 8 метров. Площадь катка составит более полутора тысяч квадратных метров. Высота здания — 6,4 метра.

Ледовую арену возводят на стадионе в селе Кунашак. На данный момент на участке разрыт котлован, возведен фундамент. Завершить строительство планируется к декабрю 2024 года.

Ледовый дворец в Кунашакском районе Челябинской области планируют открыть к декабрю 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Строит ледовую арену компания «РусСтрой» из Республики Саха (Якутия) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ледовую арену было решено возвести на стадионе в селе Кунашак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU