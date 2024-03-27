Ледовую арену в Кунашакском районе Челябинской области планируют открыть к декабрю 2024 года. Но на данный момент срываются сроки строительства. Об этом заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров сообщил URA.RU в ходе своего визита в Кунашакский район.
«В конце ноября 2023 года началось строительство ледовой арены в Кунашакском районе. При этом началось небольшое отставание, но мы очень надеемся, что опытные строители в начале строительного сезона нагонят и к концу года 2024 года арена будет уже готова. У нас по планам это декабрь 2024 года», — сообщил Мошаров.
Он напомнил, что просьба о строительстве арены поступила от жителей во время визита губернатора Челябинской области Алексея Текслера в село Кунашак. Глава региона принял решение, и первые средства были выделены в ноябре 2023 года. Администрация Кунашакского района сама подготовила проект этого дворца.
Ледовую арену возводит компания «РусСтрой» из Якутии. Контракт с ней заключили на 413,46 млн рублей. Размеры ледовой арены — 28 на 58 метров, радиус закругления бортов — 8 метров. Площадь катка составит более полутора тысяч квадратных метров. Высота здания — 6,4 метра.
Ледовую арену возводят на стадионе в селе Кунашак. На данный момент на участке разрыт котлован, возведен фундамент. Завершить строительство планируется к декабрю 2024 года.
Ледовый дворец в Кунашакском районе Челябинской области планируют открыть к декабрю 2024 года
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Ледовую арену в Кунашакском районе Челябинской области планируют открыть к декабрю 2024 года. Но на данный момент срываются сроки строительства. Об этом заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров сообщил URA.RU в ходе своего визита в Кунашакский район. «В конце ноября 2023 года началось строительство ледовой арены в Кунашакском районе. При этом началось небольшое отставание, но мы очень надеемся, что опытные строители в начале строительного сезона нагонят и к концу года 2024 года арена будет уже готова. У нас по планам это декабрь 2024 года», — сообщил Мошаров. Он напомнил, что просьба о строительстве арены поступила от жителей во время визита губернатора Челябинской области Алексея Текслера в село Кунашак. Глава региона принял решение, и первые средства были выделены в ноябре 2023 года. Администрация Кунашакского района сама подготовила проект этого дворца. Ледовую арену возводит компания «РусСтрой» из Якутии. Контракт с ней заключили на 413,46 млн рублей. Размеры ледовой арены — 28 на 58 метров, радиус закругления бортов — 8 метров. Площадь катка составит более полутора тысяч квадратных метров. Высота здания — 6,4 метра. Ледовую арену возводят на стадионе в селе Кунашак. На данный момент на участке разрыт котлован, возведен фундамент. Завершить строительство планируется к декабрю 2024 года.