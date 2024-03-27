В пермском аэропорту самолет ушел на второй круг из-за плохой видимости. Видео

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, самолет, самолет в небе
Самолет не смог приземлиться с первого раза Фото:

В пермском аэропорту Большое Савино у самолета из Москвы возникли трудности с посадкой. Из-за плохой погоды самолет ушел на второй круг. Видео опубликовано в telegram-канале Aviaincident.

«Уход на второй круг в Перми из-за плохой видимости», — написал в telegram-канале Aviaincident автор видео aviation159rus. Речь идет о самолете авиакомпании «Аэрофлот», который прилетел из московского аэропорта Шереметьево.

На сайте аэропорта Большое Савино сказано, что самолет успешно приземлился в 19:13. Несмотря на плохие погодные условия, он прибыл на 12 минут раньше расписания.

Ранее URA.RU рассказало, что 27 марта из Перми не смог вылететь самолет до Москвы авиакомпании «Победа». Судно было задержано на полтора часа.

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В пермском аэропорту Большое Савино у самолета из Москвы возникли трудности с посадкой. Из-за плохой погоды самолет ушел на второй круг. Видео опубликовано в telegram-канале Aviaincident. «Уход на второй круг в Перми из-за плохой видимости», — написал в telegram-канале Aviaincident автор видео aviation159rus. Речь идет о самолете авиакомпании «Аэрофлот», который прилетел из московского аэропорта Шереметьево. На сайте аэропорта Большое Савино сказано, что самолет успешно приземлился в 19:13. Несмотря на плохие погодные условия, он прибыл на 12 минут раньше расписания. Ранее URA.RU рассказало, что 27 марта из Перми не смог вылететь самолет до Москвы авиакомпании «Победа». Судно было задержано на полтора часа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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