Самолет не смог приземлиться с первого раза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пермском аэропорту Большое Савино у самолета из Москвы возникли трудности с посадкой. Из-за плохой погоды самолет ушел на второй круг. Видео опубликовано в telegram-канале Aviaincident.

«Уход на второй круг в Перми из-за плохой видимости», — написал в telegram-канале Aviaincident автор видео aviation159rus. Речь идет о самолете авиакомпании «Аэрофлот», который прилетел из московского аэропорта Шереметьево.

На сайте аэропорта Большое Савино сказано, что самолет успешно приземлился в 19:13. Несмотря на плохие погодные условия, он прибыл на 12 минут раньше расписания.

Ранее URA.RU рассказало, что 27 марта из Перми не смог вылететь самолет до Москвы авиакомпании «Победа». Судно было задержано на полтора часа.