Украина готовила террористов для нападения в «Крокусе»: главные заявления главы ФСБ

Глава ФСБ Бортников: теракт нужен был Украине, чтобы «раскачать» ситуацию в РФ
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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, рачабализода саидакрами муродали
Теракт в «Крокусе» нужен был, чтобы «раскачать» ситуацию в России Фото:
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Террористов для нападения в «Крокус Сити Холле» готовила Украина, с таким заявлением выступил перед журналистами глава ФСБ Александр Бортников. Заказчика теракта спецслужбы РФ пока не установили, но уже известно, что подготовку боевиков Украина вела на территории Ближнего Востока. URA.RU подготовило подборку заявлений Бортникова по теракту в «Крокусе» и о причастности к нему Украины.

  • Теракт в «Крокусе» нужен был, чтобы «раскачать» ситуацию в России и посеять панику в обществе.
  • Участников теракта ждали на Украине — там их готовы были встретить как героев.
  • Заказчика теракта пока не установили, но известно, что события в «Крокусе» готовила украинская спецслужба на территории Ближнего Востока силами радикалов-исламистов.
  • Информация, которую Вашингтон передал Москве о подготовке теракта, не была конкретной. «Российские спецслужбы на нее реагировали», — подтвердил Бортников.
  • Службу безопасности Украины необходимо признать террористической организацией.

В теракте, случившемся в «Крокус Сити Холле» 22 марта, обнаружены как минимум три детали, которые косвенно указывают на причастность украинских спецслужб к этому происшествию. Такой вывод сделали источники, знакомые с ситуацией. В результате нападения террористов на посетителей «Крокус Сити Холла» погибли 139 человек, почти две сотни человек пострадали. Российские политики в связи с этим предлагают вернуть в России смертную казнь. Но Конституционный суд РФ пока воздерживается от комментария по поводу отмены моратория.

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Террористов для нападения в «Крокус Сити Холле» готовила Украина, с таким заявлением выступил перед журналистами глава ФСБ Александр Бортников. Заказчика теракта спецслужбы РФ пока не установили, но уже известно, что подготовку боевиков Украина вела на территории Ближнего Востока. URA.RU подготовило подборку заявлений Бортникова по теракту в «Крокусе» и о причастности к нему Украины. В теракте, случившемся в «Крокус Сити Холле» 22 марта, обнаружены как минимум три детали, которые косвенно указывают на причастность украинских спецслужб к этому происшествию. Такой вывод сделали источники, знакомые с ситуацией. В результате нападения террористов на посетителей «Крокус Сити Холла» погибли 139 человек, почти две сотни человек пострадали. Российские политики в связи с этим предлагают вернуть в России смертную казнь. Но Конституционный суд РФ пока воздерживается от комментария по поводу отмены моратория.
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