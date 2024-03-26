Украина готовила террористов для нападения в «Крокусе»: главные заявления главы ФСБ

Террористов для нападения в «Крокус Сити Холле» готовила Украина, с таким заявлением выступил перед журналистами глава ФСБ Александр Бортников. Заказчика теракта спецслужбы РФ пока не установили, но уже известно, что подготовку боевиков Украина вела на территории Ближнего Востока. URA.RU подготовило подборку заявлений Бортникова по теракту в «Крокусе» и о причастности к нему Украины.
Теракт в «Крокусе» нужен был, чтобы «раскачать» ситуацию в России и посеять панику в обществе.
В теракте, случившемся в «Крокус Сити Холле» 22 марта, обнаружены как минимум три детали, которые косвенно указывают на причастность украинских спецслужб к этому происшествию. Такой вывод сделали источники, знакомые с ситуацией. В результате нападения террористов на посетителей «Крокус Сити Холла» погибли 139 человек, почти две сотни человек пострадали. Российские политики в связи с этим предлагают вернуть в России смертную казнь. Но Конституционный суд РФ пока воздерживается от комментария по поводу отмены моратория.
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Террористов для нападения в «Крокус Сити Холле» готовила Украина, с таким заявлением выступил перед журналистами глава ФСБ Александр Бортников. Заказчика теракта спецслужбы РФ пока не установили, но уже известно, что подготовку боевиков Украина вела на территории Ближнего Востока. URA.RU подготовило подборку заявлений Бортникова по теракту в «Крокусе» и о причастности к нему Украины. В теракте, случившемся в «Крокус Сити Холле» 22 марта, обнаружены как минимум три детали, которые косвенно указывают на причастность украинских спецслужб к этому происшествию. Такой вывод сделали источники, знакомые с ситуацией. В результате нападения террористов на посетителей «Крокус Сити Холла» погибли 139 человек, почти две сотни человек пострадали. Российские политики в связи с этим предлагают вернуть в России смертную казнь. Но Конституционный суд РФ пока воздерживается от комментария по поводу отмены моратория.