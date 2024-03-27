На месте происшествия ждут пожарников
В Екатеринбурге у торгового центра «Омега» на проспекте Космонавтов, 41, ночью 28 марта загорелся автомобиль. О происшествии на парковке ТЦ сообщили очевидцы.
«ТЦ „Омега“, на парковке загорелся автомобиль. Ждем пожарных», — сообщил очевидец telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Информации о том, пострадал ли кто-то при возгорании, пока нет.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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