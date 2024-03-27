27 марта 2024

В Екатеринбурге около торгового центра загорелась машина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, покрышка, пепел, рука, пожарный, последствия пожара
На месте происшествия ждут пожарников Фото:

В Екатеринбурге у торгового центра «Омега» на проспекте Космонавтов, 41, ночью 28 марта загорелся автомобиль. О происшествии на парковке ТЦ сообщили очевидцы.

«ТЦ „Омега“, на парковке загорелся автомобиль. Ждем пожарных», — сообщил очевидец telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Информации о том, пострадал ли кто-то при возгорании, пока нет.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге у торгового центра «Омега» на проспекте Космонавтов, 41, ночью 28 марта загорелся автомобиль. О происшествии на парковке ТЦ сообщили очевидцы. «ТЦ „Омега“, на парковке загорелся автомобиль. Ждем пожарных», — сообщил очевидец telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Информации о том, пострадал ли кто-то при возгорании, пока нет. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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