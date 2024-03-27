В Екатеринбурге около торгового центра загорелась машина. Видео

28 марта 2024 в 01:47 Размер текста - 17 +

На месте происшествия ждут пожарников Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге у торгового центра «Омега» на проспекте Космонавтов, 41, ночью 28 марта загорелся автомобиль. О происшествии на парковке ТЦ сообщили очевидцы. «ТЦ „Омега“, на парковке загорелся автомобиль. Ждем пожарных», — сообщил очевидец telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Информации о том, пострадал ли кто-то при возгорании, пока нет. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге у торгового центра «Омега» на проспекте Космонавтов, 41, ночью 28 марта загорелся автомобиль. О происшествии на парковке ТЦ сообщили очевидцы. «ТЦ „Омега“, на парковке загорелся автомобиль. Ждем пожарных», — сообщил очевидец telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Информации о том, пострадал ли кто-то при возгорании, пока нет. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.