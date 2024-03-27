В Свердловской области пятиклассник сломал позвоночник на уроке в школе

28 марта 2024 в 07:38 Размер текста - 17 +

После травмы мальчик несколько месяцев восстанавливался в больнице Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке Таватуй (Свердловская область) пятиклассник получил перелом нескольких позвонков во время урока физкультуры. Мальчик выполнял стойку с перекатом назад, после чего почувствовал боль в шее, информация об этом появилась в СМИ. После выполнения упражнения ребенку стало плохо — он пожаловался учителю на затрудненное дыхание и боль. «Мальчик лег на живот и положил руки перед собой, а учитель кистью правой руки осуществляла легкие похлопывающие движения по его спине в районе правой лопатки, а кистью левой руки придерживала шею и левое плечо», — приводит слова управления образования Невьянского городского округа Е1.RU. Инцидент произошел 16 ноября 2023 года. В больнице ребенку поставили диагноз «компрессионный неосложненный перелом первого, третьего, шестого позвонков первой степени», он несколько месяцев проходил курс реабилитации. Мама мальчика винит в травме сына школу. По информации портала, в МО МВД России «Невьянский» матери отказали в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления в действиях учительницы, однако она подала жалобу в суд, не согласившись с решением полицейских. В городском управлении образования рассказали женщине, что директору школы выдали предупреждение, а учительницу привлекли к дисциплинарной ответственности. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МО МВД России «Невьянский». На момент публикации новости ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Таватуй (Свердловская область) пятиклассник получил перелом нескольких позвонков во время урока физкультуры. Мальчик выполнял стойку с перекатом назад, после чего почувствовал боль в шее, информация об этом появилась в СМИ. После выполнения упражнения ребенку стало плохо — он пожаловался учителю на затрудненное дыхание и боль. «Мальчик лег на живот и положил руки перед собой, а учитель кистью правой руки осуществляла легкие похлопывающие движения по его спине в районе правой лопатки, а кистью левой руки придерживала шею и левое плечо», — приводит слова управления образования Невьянского городского округа Е1.RU. Инцидент произошел 16 ноября 2023 года. В больнице ребенку поставили диагноз «компрессионный неосложненный перелом первого, третьего, шестого позвонков первой степени», он несколько месяцев проходил курс реабилитации. Мама мальчика винит в травме сына школу. По информации портала, в МО МВД России «Невьянский» матери отказали в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления в действиях учительницы, однако она подала жалобу в суд, не согласившись с решением полицейских. В городском управлении образования рассказали женщине, что директору школы выдали предупреждение, а учительницу привлекли к дисциплинарной ответственности. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МО МВД России «Невьянский». На момент публикации новости ответ получить не удалось.