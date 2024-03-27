27 марта 2024

В Свердловской области пятиклассник сломал позвоночник на уроке в школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Кушвинский городской округ. Свердловская область, Кушва, больничный коридор, кушва, здоровье, медицина, здравоохранение, больница
После травмы мальчик несколько месяцев восстанавливался в больнице Фото:

В поселке Таватуй (Свердловская область) пятиклассник получил перелом нескольких позвонков во время урока физкультуры. Мальчик выполнял стойку с перекатом назад, после чего почувствовал боль в шее, информация об этом появилась в СМИ.

После выполнения упражнения ребенку стало плохо — он пожаловался учителю на затрудненное дыхание и боль. «Мальчик лег на живот и положил руки перед собой, а учитель кистью правой руки осуществляла легкие похлопывающие движения по его спине в районе правой лопатки, а кистью левой руки придерживала шею и левое плечо», — приводит слова управления образования Невьянского городского округа Е1.RU.

Инцидент произошел 16 ноября 2023 года. В больнице ребенку поставили диагноз «компрессионный неосложненный перелом первого, третьего, шестого позвонков первой степени», он несколько месяцев проходил курс реабилитации.

Мама мальчика винит в травме сына школу. По информации портала, в МО МВД России «Невьянский» матери отказали в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления в действиях учительницы, однако она подала жалобу в суд, не согласившись с решением полицейских. В городском управлении образования рассказали женщине, что директору школы выдали предупреждение, а учительницу привлекли к дисциплинарной ответственности.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МО МВД России «Невьянский». На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В поселке Таватуй (Свердловская область) пятиклассник получил перелом нескольких позвонков во время урока физкультуры. Мальчик выполнял стойку с перекатом назад, после чего почувствовал боль в шее, информация об этом появилась в СМИ. После выполнения упражнения ребенку стало плохо — он пожаловался учителю на затрудненное дыхание и боль. «Мальчик лег на живот и положил руки перед собой, а учитель кистью правой руки осуществляла легкие похлопывающие движения по его спине в районе правой лопатки, а кистью левой руки придерживала шею и левое плечо», — приводит слова управления образования Невьянского городского округа Е1.RU. Инцидент произошел 16 ноября 2023 года. В больнице ребенку поставили диагноз «компрессионный неосложненный перелом первого, третьего, шестого позвонков первой степени», он несколько месяцев проходил курс реабилитации. Мама мальчика винит в травме сына школу. По информации портала, в МО МВД России «Невьянский» матери отказали в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления в действиях учительницы, однако она подала жалобу в суд, не согласившись с решением полицейских. В городском управлении образования рассказали женщине, что директору школы выдали предупреждение, а учительницу привлекли к дисциплинарной ответственности. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МО МВД России «Невьянский». На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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