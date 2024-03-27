27 марта 2024

Челябинские врачи удалили меланому кожи с помощью светового красителя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины. Челябинск, холл, осторожно, радиация, радиоактивность, халат, врач, челябинск, онкоцентр, центр онкологии, ядерная медицина
С помощью нового метода врачи улучшили прогноз для пациента Фото:

В Челябинском центре онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) врачи успешно удалили меланому кожи с помощью светового красителя. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, ICG-флуоресценция минимизирует риски послеоперационных осложнений.

«В ЧОКЦОиЯМ начали применять флуоресцентный метод ICG при хирургическом лечении меланомы кожи. Он минимизирует риски послеоперационных осложнений», — отметили в минздраве.

Технология позволяет точнее определять сторожевые лимфоузлы. Это улучшает прогноз для пациентов. Заведующий отделением опухолей кожи, костей и мягких тканей онкоцентра Сергей Пашевич поделился деталями новой методики. Медик сказал, что обычно для обнаружения сторожевого лимфоузла врачи используют радиофармпрепарат на основе изотопа технеция. Добавление ICG позволило усовершенствовать процедуру.

Применение ICG в дополнение к стандартным методам открыло возможности для использования двойного метода определения сторожевого лимфоузла. Методика может быть использована при лечении и других видов рака.

Врачи применили метод при устранении меланомы
Врачи применили метод при устранении меланомы
Фото:
ICG-метод при операции дополнил стандартные
ICG-метод при операции дополнил стандартные
Фото:
Новая методика минимизирует риски послеоперационных осложнений
Новая методика минимизирует риски послеоперационных осложнений
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Технология помогла врачам точнее определить сторожевые лимфоузлы
Технология помогла врачам точнее определить сторожевые лимфоузлы
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Световой краситель в организм ввели перед началом операции
Световой краситель в организм ввели перед началом операции
Фото:

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В Челябинском центре онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) врачи успешно удалили меланому кожи с помощью светового красителя. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, ICG-флуоресценция минимизирует риски послеоперационных осложнений. «В ЧОКЦОиЯМ начали применять флуоресцентный метод ICG при хирургическом лечении меланомы кожи. Он минимизирует риски послеоперационных осложнений», — отметили в минздраве. Технология позволяет точнее определять сторожевые лимфоузлы. Это улучшает прогноз для пациентов. Заведующий отделением опухолей кожи, костей и мягких тканей онкоцентра Сергей Пашевич поделился деталями новой методики. Медик сказал, что обычно для обнаружения сторожевого лимфоузла врачи используют радиофармпрепарат на основе изотопа технеция. Добавление ICG позволило усовершенствовать процедуру. Применение ICG в дополнение к стандартным методам открыло возможности для использования двойного метода определения сторожевого лимфоузла. Методика может быть использована при лечении и других видов рака.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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