В Челябинском центре онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) врачи успешно удалили меланому кожи с помощью светового красителя. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, ICG-флуоресценция минимизирует риски послеоперационных осложнений.
«В ЧОКЦОиЯМ начали применять флуоресцентный метод ICG при хирургическом лечении меланомы кожи. Он минимизирует риски послеоперационных осложнений», — отметили в минздраве.
Технология позволяет точнее определять сторожевые лимфоузлы. Это улучшает прогноз для пациентов. Заведующий отделением опухолей кожи, костей и мягких тканей онкоцентра Сергей Пашевич поделился деталями новой методики. Медик сказал, что обычно для обнаружения сторожевого лимфоузла врачи используют радиофармпрепарат на основе изотопа технеция. Добавление ICG позволило усовершенствовать процедуру.
Применение ICG в дополнение к стандартным методам открыло возможности для использования двойного метода определения сторожевого лимфоузла. Методика может быть использована при лечении и других видов рака.
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В Челябинском центре онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) врачи успешно удалили меланому кожи с помощью светового красителя. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, ICG-флуоресценция минимизирует риски послеоперационных осложнений. «В ЧОКЦОиЯМ начали применять флуоресцентный метод ICG при хирургическом лечении меланомы кожи. Он минимизирует риски послеоперационных осложнений», — отметили в минздраве. Технология позволяет точнее определять сторожевые лимфоузлы. Это улучшает прогноз для пациентов. Заведующий отделением опухолей кожи, костей и мягких тканей онкоцентра Сергей Пашевич поделился деталями новой методики. Медик сказал, что обычно для обнаружения сторожевого лимфоузла врачи используют радиофармпрепарат на основе изотопа технеция. Добавление ICG позволило усовершенствовать процедуру. Применение ICG в дополнение к стандартным методам открыло возможности для использования двойного метода определения сторожевого лимфоузла. Методика может быть использована при лечении и других видов рака.