Симоньян сообщила, что едва не оказалась в «Крокусе» в момент теракта

29 марта 2024 в 00:41 Размер текста - 17 +

По словам Маргариты Симоньян, она не попала в «Крокус» из-за недопонимания с коллегами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян могла оказаться в «Крокусе» в момент теракта. Об этом она рассказала в рамках авторской программы «Ч.Т.Д.» в telegram-канале «Кеосаян daily». «Я тоже должна была быть в этом „Крокусе“. Я чудом просто там не оказалась. У меня была назначена встреча в ресторане, и таких ресторанов несколько с одинаковым названием, один из них в „Крокусе“. Мы с коллегами, с которыми должна была встречаться, просто не поняли друг друга», — пояснила Маргарита Симоньян. Теракт в подмосковном концертном зале произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание и расстреляли людей. По последним данным, в результате атаки погибли 143 человека. Все нападавшие были задержаны, их отправили в СИЗО. Позже силовики обнаружили в Москве схрон оружия террористов. У следователей появились доказательства связи задержанных с украинскими националистами, передает телеканал 360. Теракт в «Крокусе» шокировал российских музыкантов, однако концертная жизнь через несколько дней продолжилась сразу несколькими акциями в память о жертвах, пишет «Национальная служба новостей». Шоумен Сергей Светлаков, выживший при нападении, предупредил актера Сергея Бурунова, чтобы тот не приближался к зданию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян могла оказаться в «Крокусе» в момент теракта. Об этом она рассказала в рамках авторской программы «Ч.Т.Д.» в telegram-канале «Кеосаян daily». «Я тоже должна была быть в этом „Крокусе“. Я чудом просто там не оказалась. У меня была назначена встреча в ресторане, и таких ресторанов несколько с одинаковым названием, один из них в „Крокусе“. Мы с коллегами, с которыми должна была встречаться, просто не поняли друг друга», — пояснила Маргарита Симоньян. Теракт в подмосковном концертном зале произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание и расстреляли людей. По последним данным, в результате атаки погибли 143 человека. Все нападавшие были задержаны, их отправили в СИЗО. Позже силовики обнаружили в Москве схрон оружия террористов. У следователей появились доказательства связи задержанных с украинскими националистами, передает телеканал 360. Теракт в «Крокусе» шокировал российских музыкантов, однако концертная жизнь через несколько дней продолжилась сразу несколькими акциями в память о жертвах, пишет «Национальная служба новостей». Шоумен Сергей Светлаков, выживший при нападении, предупредил актера Сергея Бурунова, чтобы тот не приближался к зданию.