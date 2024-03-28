В Москве обнаружили схрон оружия террористов, напавших на «Крокус»

В Москве спецслужбы обнаружили тайник с оружием, который принадлежал террористам, осуществившим нападение на торгово-развлекательный центр «Крокус Сити Холл». Информация об этом поступила от источника в правоохранительных структурах.
«Был обнаружен схрон, откуда исполнители теракта извлекли оружие», — сказал собеседник «Известий». По его данным, схрон был обнаружен на Дмитровском шоссе.
Теракт произошел 22 марта. Несколько вооруженных мужчин ворвались в здание концертного зала и расстреляли людей. По последним данным, погибли 143 человека. Суд отправил террористов в СИЗО до 22 мая. URA.RU собирает всю информацию о случившемся в отдельном сюжете.
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