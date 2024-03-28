28 марта 2024

В Москве обнаружили схрон оружия террористов, напавших на «Крокус»

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Исполнители теракта извлекли оружие из схрона, заявил источник Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Москве спецслужбы обнаружили тайник с оружием, который принадлежал террористам, осуществившим нападение на торгово-развлекательный центр «Крокус Сити Холл». Информация об этом поступила от источника в правоохранительных структурах.

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«Был обнаружен схрон, откуда исполнители теракта извлекли оружие», — сказал собеседник «Известий». По его данным, схрон был обнаружен на Дмитровском шоссе.

Теракт произошел 22 марта. Несколько вооруженных мужчин ворвались в здание концертного зала и расстреляли людей. По последним данным, погибли 143 человека. Суд отправил террористов в СИЗО до 22 мая. URA.RU собирает всю информацию о случившемся в отдельном сюжете.

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В Москве спецслужбы обнаружили тайник с оружием, который принадлежал террористам, осуществившим нападение на торгово-развлекательный центр «Крокус Сити Холл». Информация об этом поступила от источника в правоохранительных структурах. «Был обнаружен схрон, откуда исполнители теракта извлекли оружие», — сказал собеседник «Известий». По его данным, схрон был обнаружен на Дмитровском шоссе. Теракт произошел 22 марта. Несколько вооруженных мужчин ворвались в здание концертного зала и расстреляли людей. По последним данным, погибли 143 человека. Суд отправил террористов в СИЗО до 22 мая. URA.RU собирает всю информацию о случившемся в отдельном сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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