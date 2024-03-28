Мэрия Челябинска вступает в процесс банкротства депутата гордумы Иванова

Мэрия Челябинска, в лице управления капстроительства (УКС), подала ходатайство о включение в число кредиторов обанкроченной фирмы «Альфастрой» депутата гордумы Олега Иванова. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражного суда региона.
«Управление капитального строительства администрации Челябинска. Заявление об установлении размера требований кредиторов», — указано в картотеке. Заявление пока не принято к производству.
Долг «Альфастроя» перед УКС составляет 2,9 млн рублей. Это штраф, с учетом процентов, за ненадлежащее исполнение муниципального контракта в 2018 году. Власти пытались взыскать эти деньги в феврале 2024 года. Суд указал, что, если фирма признана финансово несостоятельной, долг надо взыскивать уже в рамках банкротства «Альфастроя».
«Предъявленные в рамках настоящего дела требования не являются текущими и подлежат рассмотрению в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО „Альфа-Строй“», — говорится в решении суда от 13 февраля. 28 марта управление капстроительства подало ходатайство о включение в число кредиторов фирмы депутата.
Сам Иванов находится в СИЗО по обвинению в налоговых махинациях, неправомерном обороте денежных средств и умышленном банкротстве компании. Он также признан банкротом. Долги Иванова и «Альфастроя» приближаются к миллиарду рублей. В число кредиторов «Альфастроя» также хочет войти министерство строительства региона из-за долга в 238 млн рублей. Адвокаты Иванова со СМИ не общаются.
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