Детский хирургический корпус в Челябинске построит компания из Магнитогорска

29 марта 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Строить детский хирургический корпус в Челябинске будет ООО «Магнитострой» Фото: Анна Майорова © URA.RU Возведением детского хирургического корпуса ЧОДКБ в Челябинске займется правительственный застройщик ЮУ КЖСИ. При этом контракт на проведение работ компания заключила сразу с несколькими подрядчиками. Основным является застройщик из Магнитогорска ООО «Трест Магнитострой», с фирмой заключен контракт на 6,6 млн рублей. «Госзаказчиком на выполнение работ по строительству хирургического корпуса для ГБУЗ Челябинская областная клиническая больница является ОГКУ „Челябоблинвестстрой“. Контракт на строительство указанного объекта был заключен с АО СЗ „ЮУ КЖСИ“. Данная кампания в рамках выполнения контакта заключила договор с ООО Трест „Магнитострой“ на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на возведение объекта», — сообщили в пресс-службе АО СЗ «ЮУ КЖСИ», передает издание 74.ру. Как сообщает СМИ, в АО СЗ «ЮУ КЖСИ» без аукциона заключили контакт с ООО «Трест Магнитострой». По информации, опубликованной на сайте госзакупок, построить объект должны будут до конца 2026 года. В ноябре 2023 года стоимость хирургического детского корпуса в Челябинске, строительство которого начнется весной 2024 года в городском бору, выросла вдвое, с четырех с половиной до восьми миллиардов рублей. Об этом сообщали в пресс-службе минздрава Челябинской области. На данный момент, сообщает издание 74.ру, стоимость корпуса вновь выросла — до 9,5 млн рублей. В новом хирургическом детском корпусе будут как действующие отделения, так и новые подразделения для внедрения современных методов трансплантации органов, хирургии новорожденных, детской урологии. По проекту, будет построено пяти-шестиэтажное здание на 300 мест. В 2021 году корпус детской хирургии было решено построить в городском бору. Челябинцам это не нравилось, но руководство ЧОДКБ и сотрудники настаивали на том, что корпус должен быть возведен по соседству с онкобольницей и другими корпусами. Закончить строительство планировалось к 2024 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возведением детского хирургического корпуса ЧОДКБ в Челябинске займется правительственный застройщик ЮУ КЖСИ. При этом контракт на проведение работ компания заключила сразу с несколькими подрядчиками. Основным является застройщик из Магнитогорска ООО «Трест Магнитострой», с фирмой заключен контракт на 6,6 млн рублей. «Госзаказчиком на выполнение работ по строительству хирургического корпуса для ГБУЗ Челябинская областная клиническая больница является ОГКУ „Челябоблинвестстрой“. Контракт на строительство указанного объекта был заключен с АО СЗ „ЮУ КЖСИ“. Данная кампания в рамках выполнения контакта заключила договор с ООО Трест „Магнитострой“ на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на возведение объекта», — сообщили в пресс-службе АО СЗ «ЮУ КЖСИ», передает издание 74.ру. Как сообщает СМИ, в АО СЗ «ЮУ КЖСИ» без аукциона заключили контакт с ООО «Трест Магнитострой». По информации, опубликованной на сайте госзакупок, построить объект должны будут до конца 2026 года. В ноябре 2023 года стоимость хирургического детского корпуса в Челябинске, строительство которого начнется весной 2024 года в городском бору, выросла вдвое, с четырех с половиной до восьми миллиардов рублей. Об этом сообщали в пресс-службе минздрава Челябинской области. На данный момент, сообщает издание 74.ру, стоимость корпуса вновь выросла — до 9,5 млн рублей. В новом хирургическом детском корпусе будут как действующие отделения, так и новые подразделения для внедрения современных методов трансплантации органов, хирургии новорожденных, детской урологии. По проекту, будет построено пяти-шестиэтажное здание на 300 мест. В 2021 году корпус детской хирургии было решено построить в городском бору. Челябинцам это не нравилось, но руководство ЧОДКБ и сотрудники настаивали на том, что корпус должен быть возведен по соседству с онкобольницей и другими корпусами. Закончить строительство планировалось к 2024 году.