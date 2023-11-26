26 ноября 2023

В Челябинске вдвое выросла стоимость корпуса детской хирургии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Куйвашева в Научно-Исследовательский институт Охраны Материнства и Младенчества. Екатеринбург, операционная, хирургия, медицинское оборудование, больница
Стоимость корпуса детской хирургии выросла с четырех с половиной до восьми миллиардов рублей Фото:

Стоимость хирургического детского корпуса в Челябинске, строительство которого начнется в 2024 году в городском бору, выросла вдвое, с четырех с половиной до восьми миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

«На строительство хирургического детского корпуса в Челябинске получено положительное заключение Госэкспертизы. Строительные работы начнутся в 2024 году. Стоимость проекта оценивается в сумму около восьми миллиардов рублей» — сообщает «74 ру» со ссылкой на минздрав.

Строительство детского хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы входит в программу развития детского здравоохранения. Новое здание деткой хирургии появится на пересечении улиц Воровского и Блюхера.

В 2021 году корпус детской хирургии планировали построить в городском бору. Строительство здания планировали завершить к 2024 году. В новом хирургическом детском корпусе будут как действующие отделения, так и новые подразделения для внедрения современных методов трансплантации органов, хирургии новорожденных, детской урологии.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стоимость хирургического детского корпуса в Челябинске, строительство которого начнется в 2024 году в городском бору, выросла вдвое, с четырех с половиной до восьми миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области. «На строительство хирургического детского корпуса в Челябинске получено положительное заключение Госэкспертизы. Строительные работы начнутся в 2024 году. Стоимость проекта оценивается в сумму около восьми миллиардов рублей» — сообщает «74 ру» со ссылкой на минздрав. Строительство детского хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы входит в программу развития детского здравоохранения. Новое здание деткой хирургии появится на пересечении улиц Воровского и Блюхера. В 2021 году корпус детской хирургии планировали построить в городском бору. Строительство здания планировали завершить к 2024 году. В новом хирургическом детском корпусе будут как действующие отделения, так и новые подразделения для внедрения современных методов трансплантации органов, хирургии новорожденных, детской урологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...