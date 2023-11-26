В Челябинске вдвое выросла стоимость корпуса детской хирургии

Стоимость корпуса детской хирургии выросла с четырех с половиной до восьми миллиардов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Стоимость хирургического детского корпуса в Челябинске, строительство которого начнется в 2024 году в городском бору, выросла вдвое, с четырех с половиной до восьми миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

«На строительство хирургического детского корпуса в Челябинске получено положительное заключение Госэкспертизы. Строительные работы начнутся в 2024 году. Стоимость проекта оценивается в сумму около восьми миллиардов рублей» — сообщает «74 ру» со ссылкой на минздрав.

Строительство детского хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы входит в программу развития детского здравоохранения. Новое здание деткой хирургии появится на пересечении улиц Воровского и Блюхера.

В 2021 году корпус детской хирургии планировали построить в городском бору. Строительство здания планировали завершить к 2024 году. В новом хирургическом детском корпусе будут как действующие отделения, так и новые подразделения для внедрения современных методов трансплантации органов, хирургии новорожденных, детской урологии.