Челябинскую фирму оштрафуют за работу нелегальных мигрантов. Видео

29 марта 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

В Челябинской области полиция выявила работу незаконных мигрантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компанию в Сосновском районе (Челябинская область) оштрафуют за нелегальный прием на работу мигрантов. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону, в ходе рейда выявлено восемь административных правонарушений в сфере миграции. «По результатам мероприятия задокументировано восемь административных правонарушений в сфере миграции. Работодателю грозит административный штраф до 800 тысяч рублей за каждого нарушителя», — отметили в полиции. Помимо финансовых санкций, компании также может грозить приостановление деятельности на срок до трех месяцев. Мероприятие полицейские провели в рамках операции «Нелегальный мигрант». Сотрудники правопорядка пришли на предприятие по переработке камня в деревне Ключевка. В настоящий момент ведется работа по установлению личности работодателя, который допустил нарушения миграционного законодательства. За короткий период времени операции удалось выявить значительное количество административных нарушений и преступлений в сфере миграции. Борьба с нелегальной миграцией является одним из приоритетных направлений для правоохранительных органов региона. За восемь дней было прекращено более 786 административных правонарушений, возбуждено 55 уголовных дел и принято 112 решений об административном выдворении иностранных граждан. Причем 77 человек выдворили принудительно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компанию в Сосновском районе (Челябинская область) оштрафуют за нелегальный прием на работу мигрантов. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону, в ходе рейда выявлено восемь административных правонарушений в сфере миграции. «По результатам мероприятия задокументировано восемь административных правонарушений в сфере миграции. Работодателю грозит административный штраф до 800 тысяч рублей за каждого нарушителя», — отметили в полиции. Помимо финансовых санкций, компании также может грозить приостановление деятельности на срок до трех месяцев. Мероприятие полицейские провели в рамках операции «Нелегальный мигрант». Сотрудники правопорядка пришли на предприятие по переработке камня в деревне Ключевка. В настоящий момент ведется работа по установлению личности работодателя, который допустил нарушения миграционного законодательства. За короткий период времени операции удалось выявить значительное количество административных нарушений и преступлений в сфере миграции. Борьба с нелегальной миграцией является одним из приоритетных направлений для правоохранительных органов региона. За восемь дней было прекращено более 786 административных правонарушений, возбуждено 55 уголовных дел и принято 112 решений об административном выдворении иностранных граждан. Причем 77 человек выдворили принудительно.