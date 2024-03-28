28 марта 2024

Челябинскую фирму оштрафуют за работу нелегальных мигрантов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Бунт мигрантов
В Челябинской области полиция выявила работу незаконных мигрантов Фото:

Компанию в Сосновском районе (Челябинская область) оштрафуют за нелегальный прием на работу мигрантов. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону, в ходе рейда выявлено восемь административных правонарушений в сфере миграции.

«По результатам мероприятия задокументировано восемь административных правонарушений в сфере миграции. Работодателю грозит административный штраф до 800 тысяч рублей за каждого нарушителя», — отметили в полиции.

Помимо финансовых санкций, компании также может грозить приостановление деятельности на срок до трех месяцев. Мероприятие полицейские провели в рамках операции «Нелегальный мигрант». Сотрудники правопорядка пришли на предприятие по переработке камня в деревне Ключевка. В настоящий момент ведется работа по установлению личности работодателя, который допустил нарушения миграционного законодательства.

За короткий период времени операции удалось выявить значительное количество административных нарушений и преступлений в сфере миграции. Борьба с нелегальной миграцией является одним из приоритетных направлений для правоохранительных органов региона. За восемь дней было прекращено более 786 административных правонарушений, возбуждено 55 уголовных дел и принято 112 решений об административном выдворении иностранных граждан. Причем 77 человек выдворили принудительно.

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Компанию в Сосновском районе (Челябинская область) оштрафуют за нелегальный прием на работу мигрантов. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону, в ходе рейда выявлено восемь административных правонарушений в сфере миграции. «По результатам мероприятия задокументировано восемь административных правонарушений в сфере миграции. Работодателю грозит административный штраф до 800 тысяч рублей за каждого нарушителя», — отметили в полиции. Помимо финансовых санкций, компании также может грозить приостановление деятельности на срок до трех месяцев. Мероприятие полицейские провели в рамках операции «Нелегальный мигрант». Сотрудники правопорядка пришли на предприятие по переработке камня в деревне Ключевка. В настоящий момент ведется работа по установлению личности работодателя, который допустил нарушения миграционного законодательства. За короткий период времени операции удалось выявить значительное количество административных нарушений и преступлений в сфере миграции. Борьба с нелегальной миграцией является одним из приоритетных направлений для правоохранительных органов региона. За восемь дней было прекращено более 786 административных правонарушений, возбуждено 55 уголовных дел и принято 112 решений об административном выдворении иностранных граждан. Причем 77 человек выдворили принудительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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