Под Южноуральском в ДТП с грузовиком погиб человек, четверо в больнице. Фото

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Четыре человека получили травмы, один погиб Фото:

Под Южноуральском Челябинской области утром 29 марта в лобовом столкновении с грузовиком погибла одна пассажирка, четыре человека в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

«29 марта в 8:15 часов на 93 км автодороги „Челябинск-Троицк“, водитель мужчина 1978 года рождения, управляя автомобилем „Toyota Alphard“ выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение со встречным автомобилем „ГАЗ“, под управлением водителя — мужчины 1977 года рождения. В результате ДТП пассажир автомобиля иномарки, женщина 1973 года рождения, от полученных травм скончалась на месте», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что по предварительным данным, водитель иномарки завершал обгон в разрешенном для этого маневра участке дороги и не справился с управлением. В результате столкновения четыре пассажира Toyota Alphard получили различные траавмы и отправлены в медучреждение.

Автомобиль после удара опрокинулся на обочину
Автомобиль после удара опрокинулся на обочину
В результате столкновения один человек погиб, еще четыре в больнице
В результате столкновения один человек погиб, еще четыре в больнице

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Под Южноуральском Челябинской области утром 29 марта в лобовом столкновении с грузовиком погибла одна пассажирка, четыре человека в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД. «29 марта в 8:15 часов на 93 км автодороги „Челябинск-Троицк“, водитель мужчина 1978 года рождения, управляя автомобилем „Toyota Alphard“ выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение со встречным автомобилем „ГАЗ“, под управлением водителя — мужчины 1977 года рождения. В результате ДТП пассажир автомобиля иномарки, женщина 1973 года рождения, от полученных травм скончалась на месте», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что по предварительным данным, водитель иномарки завершал обгон в разрешенном для этого маневра участке дороги и не справился с управлением. В результате столкновения четыре пассажира Toyota Alphard получили различные траавмы и отправлены в медучреждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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