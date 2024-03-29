Четыре человека получили травмы, один погиб Фото: Илья Московец © URA.RU

Под Южноуральском Челябинской области утром 29 марта в лобовом столкновении с грузовиком погибла одна пассажирка, четыре человека в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

«29 марта в 8:15 часов на 93 км автодороги „Челябинск-Троицк“, водитель мужчина 1978 года рождения, управляя автомобилем „Toyota Alphard“ выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение со встречным автомобилем „ГАЗ“, под управлением водителя — мужчины 1977 года рождения. В результате ДТП пассажир автомобиля иномарки, женщина 1973 года рождения, от полученных травм скончалась на месте», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что по предварительным данным, водитель иномарки завершал обгон в разрешенном для этого маневра участке дороги и не справился с управлением. В результате столкновения четыре пассажира Toyota Alphard получили различные траавмы и отправлены в медучреждение.

Автомобиль после удара опрокинулся на обочину паблик «Госавтоинспекция Челябинской области», vk.com

В результате столкновения один человек погиб, еще четыре в больнице паблик «Госавтоинспекция Челябинской области», vk.com