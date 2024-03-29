Пермское УФАС нашло нарушение у администрации Чердыни на госзакупках

29 марта 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Администрация назначила перевозчика без проведения конкурса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермское УФАС обнаружило, что администрация Чердынского городского округа назначила перевозчика на муниципальный маршрут без проведения конкурса. Речь идет об автобусе №103 «Чердынь — Пянтег». «Администрация Чердыни нарушила порядок определения перевозчика, работающего на муниципальном маршруте № 103 „Чердынь — Пянтег“.Власти создали преимущественные условия деятельности определенной организации, что могло привести к ограничению конкуренции на местном рынке пассажирских перевозок», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что администрация выдала ООО «Дизель» разрешение на перевозку пассажиров из Чердыни до Пянтега до 31 мая 2025 года. При этом компания не участвовала в процедуре закупки. УФАС посчитало, что это является нарушением закона. Администрацию попросили до 19 апреля провести конкурс и по его итогам назначить перевозчика на этот маршрут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермское УФАС обнаружило, что администрация Чердынского городского округа назначила перевозчика на муниципальный маршрут без проведения конкурса. Речь идет об автобусе №103 «Чердынь — Пянтег». «Администрация Чердыни нарушила порядок определения перевозчика, работающего на муниципальном маршруте № 103 „Чердынь — Пянтег“.Власти создали преимущественные условия деятельности определенной организации, что могло привести к ограничению конкуренции на местном рынке пассажирских перевозок», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что администрация выдала ООО «Дизель» разрешение на перевозку пассажиров из Чердыни до Пянтега до 31 мая 2025 года. При этом компания не участвовала в процедуре закупки. УФАС посчитало, что это является нарушением закона. Администрацию попросили до 19 апреля провести конкурс и по его итогам назначить перевозчика на этот маршрут.