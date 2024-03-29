Челябинке сделали операцию после падения глыбы льда

29 марта 2024 в 19:06 Размер текста - 17 +

После падения глыбы льда у женщины зафиксированы многочисленные переломы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительнице Миньяра Челябинской области провели операцию после падения глыбы льда. 53-летнюю женщину перевели из реанимации в хирургическое отделение, но ее состояние остается тяжелым. «В Аше сделали операцию. Она была в реанимации, сейчас перевели в травматологию, но она пока в тяжелом состоянии», — цитирует слова сына пострадавшей сайт «74.ру». По данным сайда, ЧП произошло 21 марта в дневное время у пятиэтажного дома №104 по улице Горького. Очевидцы происшествия вызвали скорую. В больнице у пострадавшей диагностировали перелом руки, шести ребер, ноги и повреждение внутренних органов. «Она не живет в этом доме, проходила просто мимо. Там не было ни табличек, ни каких-то других ограничений. Потеплело в те дни, и на нее, условно, 40-килограммовая глыба прилетела сверху, состоящая из льда и снега», уточнил сын женщины. Представители обслуживающей этот дом организации «Миньярская коммунальная компания» заявили, что за зиму четыре раза чистила кровлю, акты работ они готовы предоставить. При этом ответственность за ЧП они с себя не снимают и сообщают о готовности помочь женщине. По данному факту инициирована проверка прокуратуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительнице Миньяра Челябинской области провели операцию после падения глыбы льда. 53-летнюю женщину перевели из реанимации в хирургическое отделение, но ее состояние остается тяжелым. «В Аше сделали операцию. Она была в реанимации, сейчас перевели в травматологию, но она пока в тяжелом состоянии», — цитирует слова сына пострадавшей сайт «74.ру». По данным сайда, ЧП произошло 21 марта в дневное время у пятиэтажного дома №104 по улице Горького. Очевидцы происшествия вызвали скорую. В больнице у пострадавшей диагностировали перелом руки, шести ребер, ноги и повреждение внутренних органов. «Она не живет в этом доме, проходила просто мимо. Там не было ни табличек, ни каких-то других ограничений. Потеплело в те дни, и на нее, условно, 40-килограммовая глыба прилетела сверху, состоящая из льда и снега», уточнил сын женщины. Представители обслуживающей этот дом организации «Миньярская коммунальная компания» заявили, что за зиму четыре раза чистила кровлю, акты работ они готовы предоставить. При этом ответственность за ЧП они с себя не снимают и сообщают о готовности помочь женщине. По данному факту инициирована проверка прокуратуры.