Челябинке сделали операцию после падения глыбы льда

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После падения глыбы льда у женщины зафиксированы многочисленные переломы Фото:

Жительнице Миньяра Челябинской области провели операцию после падения глыбы льда. 53-летнюю женщину перевели из реанимации в хирургическое отделение, но ее состояние остается тяжелым.

«В Аше сделали операцию. Она была в реанимации, сейчас перевели в травматологию, но она пока в тяжелом состоянии», — цитирует слова сына пострадавшей сайт «74.ру».

По данным сайда, ЧП произошло 21 марта в дневное время у пятиэтажного дома №104 по улице Горького. Очевидцы происшествия вызвали скорую. В больнице у пострадавшей диагностировали перелом руки, шести ребер, ноги и повреждение внутренних органов.

«Она не живет в этом доме, проходила просто мимо. Там не было ни табличек, ни каких-то других ограничений. Потеплело в те дни, и на нее, условно, 40-килограммовая глыба прилетела сверху, состоящая из льда и снега», уточнил сын женщины.

Представители обслуживающей этот дом организации «Миньярская коммунальная компания» заявили, что за зиму четыре раза чистила кровлю, акты работ они готовы предоставить. При этом ответственность за ЧП они с себя не снимают и сообщают о готовности помочь женщине. По данному факту инициирована проверка прокуратуры.

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Жительнице Миньяра Челябинской области провели операцию после падения глыбы льда. 53-летнюю женщину перевели из реанимации в хирургическое отделение, но ее состояние остается тяжелым. «В Аше сделали операцию. Она была в реанимации, сейчас перевели в травматологию, но она пока в тяжелом состоянии», — цитирует слова сына пострадавшей сайт «74.ру». По данным сайда, ЧП произошло 21 марта в дневное время у пятиэтажного дома №104 по улице Горького. Очевидцы происшествия вызвали скорую. В больнице у пострадавшей диагностировали перелом руки, шести ребер, ноги и повреждение внутренних органов. «Она не живет в этом доме, проходила просто мимо. Там не было ни табличек, ни каких-то других ограничений. Потеплело в те дни, и на нее, условно, 40-килограммовая глыба прилетела сверху, состоящая из льда и снега», уточнил сын женщины. Представители обслуживающей этот дом организации «Миньярская коммунальная компания» заявили, что за зиму четыре раза чистила кровлю, акты работ они готовы предоставить. При этом ответственность за ЧП они с себя не снимают и сообщают о готовности помочь женщине. По данному факту инициирована проверка прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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