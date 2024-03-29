В Луганске задержали гражданина Украины, планировавшего взрыв в больнице

29 марта 2024 в 23:03 Размер текста - 17 +

Украинский агент оказался причастен к ракетной атаке на Луганск в мае 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники ФСБ на территории Луганской народной республики задержали украинца, который планировал взорвать больницу. Агент также признался, что был причастен к ракетной атаке на Луганск в мае 2023 года. «В ЛНР задержали гражданина Украины, планировавшего взорвать больницу в Луганске по заданию СБУ», — следует из видео, которое РИА Новости предоставило региональное управление ФСБ. Стало известно, что задержанный собирал и передавал сотрудникам СБУ сведения о местах дислокации подразделений российских войск в зоне спецоперации, а также о различных объектах на территории республики. Украинский агент сам признался, что причастен к ракетной атаке на Луганск в мае 2023 года. В это раз ему предложили заложить взрывное устройство возле автовокзала в Луганске на территории больницы. На допросе злоумышленник пояснил: он понимал, что могут быть жертвы среди мирных жителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники ФСБ на территории Луганской народной республики задержали украинца, который планировал взорвать больницу. Агент также признался, что был причастен к ракетной атаке на Луганск в мае 2023 года. «В ЛНР задержали гражданина Украины, планировавшего взорвать больницу в Луганске по заданию СБУ», — следует из видео, которое РИА Новости предоставило региональное управление ФСБ. Стало известно, что задержанный собирал и передавал сотрудникам СБУ сведения о местах дислокации подразделений российских войск в зоне спецоперации, а также о различных объектах на территории республики. Украинский агент сам признался, что причастен к ракетной атаке на Луганск в мае 2023 года. В это раз ему предложили заложить взрывное устройство возле автовокзала в Луганске на территории больницы. На допросе злоумышленник пояснил: он понимал, что могут быть жертвы среди мирных жителей.