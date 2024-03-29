В Луганске задержали гражданина Украины, планировавшего взрыв в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, клетка, камуфляж
Украинский агент оказался причастен к ракетной атаке на Луганск в мае 2023 года Фото:

Сотрудники ФСБ на территории Луганской народной республики задержали украинца, который планировал взорвать больницу. Агент также признался, что был причастен к ракетной атаке на Луганск в мае 2023 года.

«В ЛНР задержали гражданина Украины, планировавшего взорвать больницу в Луганске по заданию СБУ», — следует из видео, которое РИА Новости предоставило региональное управление ФСБ. Стало известно, что задержанный собирал и передавал сотрудникам СБУ сведения о местах дислокации подразделений российских войск в зоне спецоперации, а также о различных объектах на территории республики.

Украинский агент сам признался, что причастен к ракетной атаке на Луганск в мае 2023 года. В это раз ему предложили заложить взрывное устройство возле автовокзала в Луганске на территории больницы. На допросе злоумышленник пояснил: он понимал, что могут быть жертвы среди мирных жителей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ФСБ на территории Луганской народной республики задержали украинца, который планировал взорвать больницу. Агент также признался, что был причастен к ракетной атаке на Луганск в мае 2023 года. «В ЛНР задержали гражданина Украины, планировавшего взорвать больницу в Луганске по заданию СБУ», — следует из видео, которое РИА Новости предоставило региональное управление ФСБ. Стало известно, что задержанный собирал и передавал сотрудникам СБУ сведения о местах дислокации подразделений российских войск в зоне спецоперации, а также о различных объектах на территории республики. Украинский агент сам признался, что причастен к ракетной атаке на Луганск в мае 2023 года. В это раз ему предложили заложить взрывное устройство возле автовокзала в Луганске на территории больницы. На допросе злоумышленник пояснил: он понимал, что могут быть жертвы среди мирных жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...