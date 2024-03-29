ФСБ задержала жителя ЛНР, работавшего на спецслужбы Украины

Задержанный передавал данные о местах дислокации подразделений ВС РФ в зоне СВО
Сотрудниками ФСБ был задержан житель ЛНР, который работал на ГУР Минобороны Украины. Об этом сообщили УФСБ России по ЛНР.
«Сотрудники ФСБ России задержали жителя ЛНР, собиравшего для ГУР Минобороны Украины данные о местах дислокации подразделений ВС РФ в зоне спецопераций», — говорится в сообщении. Информацию об этом передает ТАСС в своем Telegram.
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