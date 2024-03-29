ФСБ задержала жителя ЛНР, работавшего на спецслужбы Украины

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, клетка, арест, преступник, обвиняемый, подсудимый
Задержанный передавал данные о местах дислокации подразделений ВС РФ в зоне СВО Фото:

Сотрудниками ФСБ был задержан житель ЛНР, который работал на ГУР Минобороны Украины. Об этом сообщили УФСБ России по ЛНР.

«Сотрудники ФСБ России задержали жителя ЛНР, собиравшего для ГУР Минобороны Украины данные о местах дислокации подразделений ВС РФ в зоне спецопераций», — говорится в сообщении. Информацию об этом передает ТАСС в своем Telegram.

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Сотрудниками ФСБ был задержан житель ЛНР, который работал на ГУР Минобороны Украины. Об этом сообщили УФСБ России по ЛНР. «Сотрудники ФСБ России задержали жителя ЛНР, собиравшего для ГУР Минобороны Украины данные о местах дислокации подразделений ВС РФ в зоне спецопераций», — говорится в сообщении. Информацию об этом передает ТАСС в своем Telegram.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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