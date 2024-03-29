29 марта 2024

В Магнитогорске загорелось здание колледжа. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, мчс, пожарная машина, пожарный
Людей пришлось эвакуировать Фото:

В Магнитогорске Челябинской области вечером 30 марта загорелось здание колледжа современного образования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Подразделения Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона работали на тушении возгорания в одном из помещений офисного здания по улице Гагарина. На первом этаже происходило горение вещей на площади в пять квадратных метров в комнате отдыха администратора. Пожар ликвидирован в кратчайший срок. Пострадавших нет. Подразделениями МЧС с 3 этажа здания по автолестнице спасено восемь человек, взрослые. Причину пожара предстоит установить специалистам», — заявили в пресс-службе.

В паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы сообщают, что людей пришлось эвакуировать с третьего этажа. При этом пожарная сигнализация не сработала. В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что сигнализация все-таки сработала, но сигнал системы не выведен на пульт пожарной охраны. Сообщение в пожарную охрану поступило по системе 112.

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В Магнитогорске Челябинской области вечером 30 марта загорелось здание колледжа современного образования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Подразделения Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона работали на тушении возгорания в одном из помещений офисного здания по улице Гагарина. На первом этаже происходило горение вещей на площади в пять квадратных метров в комнате отдыха администратора. Пожар ликвидирован в кратчайший срок. Пострадавших нет. Подразделениями МЧС с 3 этажа здания по автолестнице спасено восемь человек, взрослые. Причину пожара предстоит установить специалистам», — заявили в пресс-службе. В паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы сообщают, что людей пришлось эвакуировать с третьего этажа. При этом пожарная сигнализация не сработала. В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что сигнализация все-таки сработала, но сигнал системы не выведен на пульт пожарной охраны. Сообщение в пожарную охрану поступило по системе 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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