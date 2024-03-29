В Магнитогорске загорелось здание колледжа. Фото, видео

30 марта 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

Людей пришлось эвакуировать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области вечером 30 марта загорелось здание колледжа современного образования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Подразделения Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона работали на тушении возгорания в одном из помещений офисного здания по улице Гагарина. На первом этаже происходило горение вещей на площади в пять квадратных метров в комнате отдыха администратора. Пожар ликвидирован в кратчайший срок. Пострадавших нет. Подразделениями МЧС с 3 этажа здания по автолестнице спасено восемь человек, взрослые. Причину пожара предстоит установить специалистам», — заявили в пресс-службе. В паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы сообщают, что людей пришлось эвакуировать с третьего этажа. При этом пожарная сигнализация не сработала. В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что сигнализация все-таки сработала, но сигнал системы не выведен на пульт пожарной охраны. Сообщение в пожарную охрану поступило по системе 112. Группа «Черное&Белое Магнитогорск» vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске Челябинской области вечером 30 марта загорелось здание колледжа современного образования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Подразделения Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона работали на тушении возгорания в одном из помещений офисного здания по улице Гагарина. На первом этаже происходило горение вещей на площади в пять квадратных метров в комнате отдыха администратора. Пожар ликвидирован в кратчайший срок. Пострадавших нет. Подразделениями МЧС с 3 этажа здания по автолестнице спасено восемь человек, взрослые. Причину пожара предстоит установить специалистам», — заявили в пресс-службе. В паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы сообщают, что людей пришлось эвакуировать с третьего этажа. При этом пожарная сигнализация не сработала. В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что сигнализация все-таки сработала, но сигнал системы не выведен на пульт пожарной охраны. Сообщение в пожарную охрану поступило по системе 112.