В ХМАО полиция заставит родителей заплатить штрафы за плохое воспитание детей

01 апреля 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Восемь сургутян заплатят штрафы из-за невыполнения своих родительских обязанностей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Восемь жителей Сургута привлечены к административной ответственности за то, что не исполняют в нужном объеме обязанности по содержанию и воспитанию своих детей. Об этом сообщается в telegram-канале УМВД Югры. «Полицейские выявили и привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей 8 сургутян, в отношении которых составлены административные протоколы в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ», — пояснили в публикации на канале полиции. Всего в Сургуте силовики проверили 25 несовершеннолетних и 23 неблагополучных родителя. Эти семьи стоят на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних. В результате 1 подросток и 2 родителя поставлены на учет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восемь жителей Сургута привлечены к административной ответственности за то, что не исполняют в нужном объеме обязанности по содержанию и воспитанию своих детей. Об этом сообщается в telegram-канале УМВД Югры. «Полицейские выявили и привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей 8 сургутян, в отношении которых составлены административные протоколы в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ», — пояснили в публикации на канале полиции. Всего в Сургуте силовики проверили 25 несовершеннолетних и 23 неблагополучных родителя. Эти семьи стоят на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних. В результате 1 подросток и 2 родителя поставлены на учет.