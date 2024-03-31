В ХМАО полиция заставит родителей заплатить штрафы за плохое воспитание детей

Восемь жителей Сургута привлечены к административной ответственности за то, что не исполняют в нужном объеме обязанности по содержанию и воспитанию своих детей. Об этом сообщается в telegram-канале УМВД Югры.
«Полицейские выявили и привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей 8 сургутян, в отношении которых составлены административные протоколы в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ», — пояснили в публикации на канале полиции.
Всего в Сургуте силовики проверили 25 несовершеннолетних и 23 неблагополучных родителя. Эти семьи стоят на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних. В результате 1 подросток и 2 родителя поставлены на учет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!