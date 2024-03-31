31 марта 2024

В ХМАО полиция заставит родителей заплатить штрафы за плохое воспитание детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, ребенок, семья, зима, родители
Восемь сургутян заплатят штрафы из-за невыполнения своих родительских обязанностей Фото:

Восемь жителей Сургута привлечены к административной ответственности за то, что не исполняют в нужном объеме обязанности по содержанию и воспитанию своих детей. Об этом сообщается в telegram-канале УМВД Югры.

«Полицейские выявили и привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей 8 сургутян, в отношении которых составлены административные протоколы в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ», — пояснили в публикации на канале полиции.

Всего в Сургуте силовики проверили 25 несовершеннолетних и 23 неблагополучных родителя. Эти семьи стоят на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних. В результате 1 подросток и 2 родителя поставлены на учет.

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Восемь жителей Сургута привлечены к административной ответственности за то, что не исполняют в нужном объеме обязанности по содержанию и воспитанию своих детей. Об этом сообщается в telegram-канале УМВД Югры. «Полицейские выявили и привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей 8 сургутян, в отношении которых составлены административные протоколы в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ», — пояснили в публикации на канале полиции. Всего в Сургуте силовики проверили 25 несовершеннолетних и 23 неблагополучных родителя. Эти семьи стоят на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних. В результате 1 подросток и 2 родителя поставлены на учет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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