31 марта 2024

В Челябинской области перекроют участок трассы М-5

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, пробка, трасса м5, дорога
Проезд закроют 4 апреля с 09:00 до 14:00 Фото:

Трассу М-5 в Ашинском районе Челябинской области перекроют 4 апреля. Ограничения будут действовать на время буровзрывных работ, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«4 апреля с 9:00 до 14:00 закрывается дорожное движение на участке дороги М-5 „Урал“ 1565 км — 1576 км. Причина — проведение буровзрывных работ на участке реконструкции», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.

Участок трассы будет полностью закрыт для большегрузов и автобусов. На легковом транспорте открыт проезд по дороге Аша-Миньяр-Сим. Еженедельное перекрытие трассы продлится до 1 октября, напомнили в управлении.

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Трассу М-5 в Ашинском районе Челябинской области перекроют 4 апреля. Ограничения будут действовать на время буровзрывных работ, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «4 апреля с 9:00 до 14:00 закрывается дорожное движение на участке дороги М-5 „Урал“ 1565 км — 1576 км. Причина — проведение буровзрывных работ на участке реконструкции», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. Участок трассы будет полностью закрыт для большегрузов и автобусов. На легковом транспорте открыт проезд по дороге Аша-Миньяр-Сим. Еженедельное перекрытие трассы продлится до 1 октября, напомнили в управлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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