В Челябинской области перекроют участок трассы М-5

01 апреля 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Проезд закроют 4 апреля с 09:00 до 14:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Трассу М-5 в Ашинском районе Челябинской области перекроют 4 апреля. Ограничения будут действовать на время буровзрывных работ, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «4 апреля с 9:00 до 14:00 закрывается дорожное движение на участке дороги М-5 „Урал“ 1565 км — 1576 км. Причина — проведение буровзрывных работ на участке реконструкции», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. Участок трассы будет полностью закрыт для большегрузов и автобусов. На легковом транспорте открыт проезд по дороге Аша-Миньяр-Сим. Еженедельное перекрытие трассы продлится до 1 октября, напомнили в управлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трассу М-5 в Ашинском районе Челябинской области перекроют 4 апреля. Ограничения будут действовать на время буровзрывных работ, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «4 апреля с 9:00 до 14:00 закрывается дорожное движение на участке дороги М-5 „Урал“ 1565 км — 1576 км. Причина — проведение буровзрывных работ на участке реконструкции», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. Участок трассы будет полностью закрыт для большегрузов и автобусов. На легковом транспорте открыт проезд по дороге Аша-Миньяр-Сим. Еженедельное перекрытие трассы продлится до 1 октября, напомнили в управлении.