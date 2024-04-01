Решение суда направлено на обеспечение безопасности детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Сосновского района Челябинской области через суд обязала администрацию отремонтировать эвакуационные лестницы в двух детских садах муниципалитета. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Серьезные нарушения требований пожарной безопасности в поселке Рощино были выявлены на приемке учреждений к новому учебному году. Лестничные марши имеют разрушения бетонного перекрытия, виднеется арматура, целостность перил нарушена», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Прокурор обратился в суд с требованием немедленного ремонта. Исковые требования к администрации Сосновского района были удовлетворены судом, который обязал восстановить или заменить лестницы в течение шести месяцев после вступления решения в законную силу.

Решение суда уже вступило в силу. Прокуратурой установлен контроль за его исполнением, чтобы обеспечить безопасность детей и сотрудников детских садов.

Из разрушенных ступеней торчит арматура Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Лестницы могут быть опасны для маленьких детей Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области