Суд обязал власти Сосновского района восстановить лестницы в детских садах. Фото

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Поездка Алексея Текслера в Копейский городской округ. Челябинск, детский сад, кроватка детская
Решение суда направлено на обеспечение безопасности детей Фото:

Прокуратура Сосновского района Челябинской области через суд обязала администрацию отремонтировать эвакуационные лестницы в двух детских садах муниципалитета. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Серьезные нарушения требований пожарной безопасности в поселке Рощино были выявлены на приемке учреждений к новому учебному году. Лестничные марши имеют разрушения бетонного перекрытия, виднеется арматура, целостность перил нарушена», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Прокурор обратился в суд с требованием немедленного ремонта. Исковые требования к администрации Сосновского района были удовлетворены судом, который обязал восстановить или заменить лестницы в течение шести месяцев после вступления решения в законную силу.

Решение суда уже вступило в силу. Прокуратурой установлен контроль за его исполнением, чтобы обеспечить безопасность детей и сотрудников детских садов.

Из разрушенных ступеней торчит арматура
Из разрушенных ступеней торчит арматура
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Лестницы могут быть опасны для маленьких детей
Лестницы могут быть опасны для маленьких детей
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Прокуратура Сосновского района Челябинской области через суд обязала администрацию отремонтировать эвакуационные лестницы в двух детских садах муниципалитета. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Серьезные нарушения требований пожарной безопасности в поселке Рощино были выявлены на приемке учреждений к новому учебному году. Лестничные марши имеют разрушения бетонного перекрытия, виднеется арматура, целостность перил нарушена», — уточнили в пресс-службе ведомства. Прокурор обратился в суд с требованием немедленного ремонта. Исковые требования к администрации Сосновского района были удовлетворены судом, который обязал восстановить или заменить лестницы в течение шести месяцев после вступления решения в законную силу. Решение суда уже вступило в силу. Прокуратурой установлен контроль за его исполнением, чтобы обеспечить безопасность детей и сотрудников детских садов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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