В одном из ресторанов ХМАО предлагают роллы за миллион рублей

В популярном ресторане японской кухни в Сургуте представили роллы стоимостью в один миллион рублей. Этот необычный деликатес включает в себя золото 24 карата, черную икру, икру алмас, лосось, рис и нори.
«Эксклюзивный драгоценный ролл по фирменному рецепту. Это должна испытать каждая женщина хотя бы раз в жизни. Попробуй, чтобы почувствовать себя любимой женой дубайского шейха», — говорится в описании блюда, представленном в меню службы доставки.
Ранее URA.RU писало о том, что сургутские рестораторы составили новое необычное меню на Масленицу. Гостям предлагали блины с чернилами каракатицы и шпинатом.
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