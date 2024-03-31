31 марта 2024

В одном из ресторанов ХМАО предлагают роллы за миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ужин в ресторане Cibo c шеф-поваром, обладателем звезды Michelin Фабианом Фельдманом Екатеринбург, роллы, еда
Деликатес включает в себя золото 24 карата, черную икру, икру алмас, лосось, рис и нори Фото:

В популярном ресторане японской кухни в Сургуте представили роллы стоимостью в один миллион рублей. Этот необычный деликатес включает в себя золото 24 карата, черную икру, икру алмас, лосось, рис и нори.

«Эксклюзивный драгоценный ролл по фирменному рецепту. Это должна испытать каждая женщина хотя бы раз в жизни. Попробуй, чтобы почувствовать себя любимой женой дубайского шейха», — говорится в описании блюда, представленном в меню службы доставки.

Ранее URA.RU писало о том, что сургутские рестораторы составили новое необычное меню на Масленицу. Гостям предлагали блины с чернилами каракатицы и шпинатом.

Скриншот с сайта ресторана японской кухни в ХМАО
Скриншот с сайта ресторана японской кухни в ХМАО

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В популярном ресторане японской кухни в Сургуте представили роллы стоимостью в один миллион рублей. Этот необычный деликатес включает в себя золото 24 карата, черную икру, икру алмас, лосось, рис и нори. «Эксклюзивный драгоценный ролл по фирменному рецепту. Это должна испытать каждая женщина хотя бы раз в жизни. Попробуй, чтобы почувствовать себя любимой женой дубайского шейха», — говорится в описании блюда, представленном в меню службы доставки. Ранее URA.RU писало о том, что сургутские рестораторы составили новое необычное меню на Масленицу. Гостям предлагали блины с чернилами каракатицы и шпинатом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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