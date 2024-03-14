В Сургуте рестораны предлагают попробовать блины с чернилами каракатицы и шпинатом

В Сургуте рестораны приготовили блины в северном стиле на Масленицу

14 марта 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

В ресторане Сургута предлагают попробовать блины с чернилами каракатицы Фото: Илья Московец © URA.RU Рестораны в Сургуте (ХМАО) представили специальное меню на масленичную неделю с 11 по 17 марта 2024 года. Гостям предлагают попробовать блины в северном стиле с чернилами каракатицы, а также шпинатом и мороженым. Информация о блюдах размещена в социальных сетях заведений.



«Вас ждет наше масленичное меню: необычные черные блины с чернилами каракатицы, блины сладкие и в северном стиле», — говорится в аккаунте ресторана Veranda в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Заведение также предлагает полакомиться блинным тортом с щучьей икрой. Уточняется, что блюда стоят от 520 до 720 рублей.



Попробовать блины с лососем и шпинатом можно и в итальянском ресторане Pinzeria. Шеф-повара разработали несколько вариантов блинов с начинкой для спецменю. К масленичной неделе также присоединился и ресторан кавказской кухни Hurma. В заведении подают блины с грузинским варением. Еще посетителям предлагают блин-шаурму с мясом и овощами.



Блинами с манго и пломбиром угощают в PEOPLE’S. А в Traveler’s Coffee в спецменю есть блины с фруктовой и ягодной начинками.



А тем, кто решит самостоятельно приготовить главное масленичное блюдо, придется потратить на покупку необходимых ингредиентов районе 527 рублей. Это на 12% дороже в сравнении с ценой на блинный набор в 2023 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рестораны в Сургуте (ХМАО) представили специальное меню на масленичную неделю с 11 по 17 марта 2024 года. Гостям предлагают попробовать блины в северном стиле с чернилами каракатицы, а также шпинатом и мороженым. Информация о блюдах размещена в социальных сетях заведений. «Вас ждет наше масленичное меню: необычные черные блины с чернилами каракатицы, блины сладкие и в северном стиле», — говорится в аккаунте ресторана Veranda в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Заведение также предлагает полакомиться блинным тортом с щучьей икрой. Уточняется, что блюда стоят от 520 до 720 рублей. Попробовать блины с лососем и шпинатом можно и в итальянском ресторане Pinzeria. Шеф-повара разработали несколько вариантов блинов с начинкой для спецменю. К масленичной неделе также присоединился и ресторан кавказской кухни Hurma. В заведении подают блины с грузинским варением. Еще посетителям предлагают блин-шаурму с мясом и овощами. Блинами с манго и пломбиром угощают в PEOPLE’S. А в Traveler’s Coffee в спецменю есть блины с фруктовой и ягодной начинками. А тем, кто решит самостоятельно приготовить главное масленичное блюдо, придется потратить на покупку необходимых ингредиентов районе 527 рублей. Это на 12% дороже в сравнении с ценой на блинный набор в 2023 году.