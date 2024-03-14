В Сургуте рестораны предлагают попробовать блины с чернилами каракатицы и шпинатом

В Сургуте рестораны приготовили блины в северном стиле на Масленицу
© Служба новостей «URA.RU»
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В ресторане Сургута предлагают попробовать блины с чернилами каракатицы Фото:

Рестораны в Сургуте (ХМАО) представили специальное меню на масленичную неделю с 11 по 17 марта 2024 года. Гостям предлагают попробовать блины в северном стиле с чернилами каракатицы, а также шпинатом и мороженым. Информация о блюдах размещена в социальных сетях заведений.

«Вас ждет наше масленичное меню: необычные черные блины с чернилами каракатицы, блины сладкие и в северном стиле», — говорится в аккаунте ресторана Veranda в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Заведение также предлагает полакомиться блинным тортом с щучьей икрой. Уточняется, что блюда стоят от 520 до 720 рублей.

Попробовать блины с лососем и шпинатом можно и в итальянском ресторане Pinzeria. Шеф-повара разработали несколько вариантов блинов с начинкой для спецменю. К масленичной неделе также присоединился и ресторан кавказской кухни Hurma. В заведении подают блины с грузинским варением. Еще посетителям предлагают блин-шаурму с мясом и овощами.

Блинами с манго и пломбиром угощают в PEOPLE’S. А в Traveler’s Coffee в спецменю есть блины с фруктовой и ягодной начинками.

А тем, кто решит самостоятельно приготовить главное масленичное блюдо, придется потратить на покупку необходимых ингредиентов районе 527 рублей. Это на 12% дороже в сравнении с ценой на блинный набор в 2023 году.

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Рестораны в Сургуте (ХМАО) представили специальное меню на масленичную неделю с 11 по 17 марта 2024 года. Гостям предлагают попробовать блины в северном стиле с чернилами каракатицы, а также шпинатом и мороженым. Информация о блюдах размещена в социальных сетях заведений. «Вас ждет наше масленичное меню: необычные черные блины с чернилами каракатицы, блины сладкие и в северном стиле», — говорится в аккаунте ресторана Veranda в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Заведение также предлагает полакомиться блинным тортом с щучьей икрой. Уточняется, что блюда стоят от 520 до 720 рублей. Попробовать блины с лососем и шпинатом можно и в итальянском ресторане Pinzeria. Шеф-повара разработали несколько вариантов блинов с начинкой для спецменю. К масленичной неделе также присоединился и ресторан кавказской кухни Hurma. В заведении подают блины с грузинским варением. Еще посетителям предлагают блин-шаурму с мясом и овощами. Блинами с манго и пломбиром угощают в PEOPLE’S. А в Traveler’s Coffee в спецменю есть блины с фруктовой и ягодной начинками. А тем, кто решит самостоятельно приготовить главное масленичное блюдо, придется потратить на покупку необходимых ингредиентов районе 527 рублей. Это на 12% дороже в сравнении с ценой на блинный набор в 2023 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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