В Сургуте рестораны предлагают попробовать блины с чернилами каракатицы и шпинатом

Рестораны в Сургуте (ХМАО) представили специальное меню на масленичную неделю с 11 по 17 марта 2024 года. Гостям предлагают попробовать блины в северном стиле с чернилами каракатицы, а также шпинатом и мороженым. Информация о блюдах размещена в социальных сетях заведений.
«Вас ждет наше масленичное меню: необычные черные блины с чернилами каракатицы, блины сладкие и в северном стиле», — говорится в аккаунте ресторана Veranda в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Заведение также предлагает полакомиться блинным тортом с щучьей икрой. Уточняется, что блюда стоят от 520 до 720 рублей.
Попробовать блины с лососем и шпинатом можно и в итальянском ресторане Pinzeria. Шеф-повара разработали несколько вариантов блинов с начинкой для спецменю. К масленичной неделе также присоединился и ресторан кавказской кухни Hurma. В заведении подают блины с грузинским варением. Еще посетителям предлагают блин-шаурму с мясом и овощами.
Блинами с манго и пломбиром угощают в PEOPLE’S. А в Traveler’s Coffee в спецменю есть блины с фруктовой и ягодной начинками.
А тем, кто решит самостоятельно приготовить главное масленичное блюдо, придется потратить на покупку необходимых ингредиентов районе 527 рублей. Это на 12% дороже в сравнении с ценой на блинный набор в 2023 году.
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