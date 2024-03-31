31 марта 2024

Минстрой увеличил среднюю стоимость квадратного метра в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость квадратного метра жилья в ХМАО увеличилась на 4 000 рублей за квартал Фото:

Средняя стоимость квадратного метра жилья в ХМАО увеличилась на четыре тысячи рублей за три месяца. Об этом сообщили в telegram-канале Стройкомплекса Югры.

«В округе вырос показатель средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья. Ежеквартально Минстрой РФ устанавливает такие индексы для каждого региона России. Новая цена: 106 565 рублей за квадратный метр. В прошлом квартале было — 102 641 рубль», — пояснили в публикации канала.

На основании этого индекса рассчитываются социальные выплаты для обеспечения льготников жильем, а также субсидии муниципалитетам на расселение проблемных жилых зданий. В первом квартале 2024 года субсидии получили 24 молодые семьи, четыре семьи, переехавшие из фенольного жилья, семья ветерана боевых действий и семья инвалида. В публикации сообщили, что повышение средней стоимости квадратного метра жилья не окажет прямого влияния на цены при самостоятельной покупке жилья.

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Средняя стоимость квадратного метра жилья в ХМАО увеличилась на четыре тысячи рублей за три месяца. Об этом сообщили в telegram-канале Стройкомплекса Югры. «В округе вырос показатель средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья. Ежеквартально Минстрой РФ устанавливает такие индексы для каждого региона России. Новая цена: 106 565 рублей за квадратный метр. В прошлом квартале было — 102 641 рубль», — пояснили в публикации канала. На основании этого индекса рассчитываются социальные выплаты для обеспечения льготников жильем, а также субсидии муниципалитетам на расселение проблемных жилых зданий. В первом квартале 2024 года субсидии получили 24 молодые семьи, четыре семьи, переехавшие из фенольного жилья, семья ветерана боевых действий и семья инвалида. В публикации сообщили, что повышение средней стоимости квадратного метра жилья не окажет прямого влияния на цены при самостоятельной покупке жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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