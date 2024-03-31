Минстрой увеличил среднюю стоимость квадратного метра в ХМАО

Средняя стоимость квадратного метра жилья в ХМАО увеличилась на четыре тысячи рублей за три месяца. Об этом сообщили в telegram-канале Стройкомплекса Югры.
«В округе вырос показатель средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья. Ежеквартально Минстрой РФ устанавливает такие индексы для каждого региона России. Новая цена: 106 565 рублей за квадратный метр. В прошлом квартале было — 102 641 рубль», — пояснили в публикации канала.
На основании этого индекса рассчитываются социальные выплаты для обеспечения льготников жильем, а также субсидии муниципалитетам на расселение проблемных жилых зданий. В первом квартале 2024 года субсидии получили 24 молодые семьи, четыре семьи, переехавшие из фенольного жилья, семья ветерана боевых действий и семья инвалида. В публикации сообщили, что повышение средней стоимости квадратного метра жилья не окажет прямого влияния на цены при самостоятельной покупке жилья.
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