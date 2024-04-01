В Тюменской области массово сокращают сотрудников

02 апреля 2024 в 07:42 Размер текста - 17 +

С начала года было сокращено 202 работника Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Тюменской области к лету будет сокращено более 260 работников из 46 предприятий. Информацией поделился директор областного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров. «По состоянию на 21 марта 2024 года 46 организаций Тюменской области предоставили сведения о поэтапном предполагаемом высвобождении в период с 21 марта 2024 г. по 31 мая 2024 г. 267 сотрудников», — поделился Сидоров с РБК Тюмень. Он добавил, что с начала года под сокращение уже попало 202 специалиста. Основная причина увольнений — реорганизация компаний. При этом часто фактически сотрудники переходят в новое предприятие и не теряют работу. В Тюмени 70% жителей увольняются с работы по собственному желанию. Чаще других уходят специалисты сфер сельского хозяйства, красоты, медицины, рабочий персонал и юристы. Реже других меняют место работы представители безопасности и высшего менеджмента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области к лету будет сокращено более 260 работников из 46 предприятий. Информацией поделился директор областного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров. «По состоянию на 21 марта 2024 года 46 организаций Тюменской области предоставили сведения о поэтапном предполагаемом высвобождении в период с 21 марта 2024 г. по 31 мая 2024 г. 267 сотрудников», — поделился Сидоров с РБК Тюмень. Он добавил, что с начала года под сокращение уже попало 202 специалиста. Основная причина увольнений — реорганизация компаний. При этом часто фактически сотрудники переходят в новое предприятие и не теряют работу. В Тюмени 70% жителей увольняются с работы по собственному желанию. Чаще других уходят специалисты сфер сельского хозяйства, красоты, медицины, рабочий персонал и юристы. Реже других меняют место работы представители безопасности и высшего менеджмента.