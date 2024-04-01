01 апреля 2024

В Тюменской области массово сокращают сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин посетил Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова. Казань, завод, предприятие, рабочие
С начала года было сокращено 202 работника Фото:

В Тюменской области к лету будет сокращено более 260 работников из 46 предприятий. Информацией поделился директор областного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

«По состоянию на 21 марта 2024 года 46 организаций Тюменской области предоставили сведения о поэтапном предполагаемом высвобождении в период с 21 марта 2024 г. по 31 мая 2024 г. 267 сотрудников», — поделился Сидоров с РБК Тюмень. Он добавил, что с начала года под сокращение уже попало 202 специалиста.

Основная причина увольнений — реорганизация компаний. При этом часто фактически сотрудники переходят в новое предприятие и не теряют работу.

В Тюмени 70% жителей увольняются с работы по собственному желанию. Чаще других уходят специалисты сфер сельского хозяйства, красоты, медицины, рабочий персонал и юристы. Реже других меняют место работы представители безопасности и высшего менеджмента.

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В Тюменской области к лету будет сокращено более 260 работников из 46 предприятий. Информацией поделился директор областного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров. «По состоянию на 21 марта 2024 года 46 организаций Тюменской области предоставили сведения о поэтапном предполагаемом высвобождении в период с 21 марта 2024 г. по 31 мая 2024 г. 267 сотрудников», — поделился Сидоров с РБК Тюмень. Он добавил, что с начала года под сокращение уже попало 202 специалиста. Основная причина увольнений — реорганизация компаний. При этом часто фактически сотрудники переходят в новое предприятие и не теряют работу. В Тюмени 70% жителей увольняются с работы по собственному желанию. Чаще других уходят специалисты сфер сельского хозяйства, красоты, медицины, рабочий персонал и юристы. Реже других меняют место работы представители безопасности и высшего менеджмента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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