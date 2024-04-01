В Пермском крае власти вводят ограничения на алкоголь и табак ради укрепления здоровья населения

В Пермском крае власти решили ограничить время продажи алкоголя и табака

02 апреля 2024 в 08:46 Размер текста - 17 +

Продажу алкоголя ограничат, чтобы нацелить население на здоровый образ жизни Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Большесосновского муниципального округа Пермского края намерены ограничить в 2024 году время и места продажи алкоголя и табака. Такие меры вводятся с целью укрепления здоровья местного населения. Это следует из постановления, которое опубликовано на сайте муниципалитета. «Основное мероприятие: Разработка и выполнение комплекса мероприятий по ограничению времени и мест розничной продажи алкогольной и табачной продукции на территории Большесосновского муниципального округа», — сказано в постановлении. В числе прочих мероприятий планируется также создание в учреждениях культуры уголков здоровья, проведение в школах и колледже лекций по ЗОЖ, увеличение охвата взрослого населения диспансеризацией и медосмотрами. Предполагается, что таким образом доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, вырастет в текущем году до 60%. В этом же постановлении приведены итоги проведенной в 2022 году в Большесосновском округе диспансеризации. Она показала, что 30% обследованных (979 человек) страдают избыточной массой тела, 52% (1689 человек) имеют низкую физическую активность, а у 50% (1630 человек) выявлено нерациональное питание. В положительном опыте ограничения продажи алкоголя убедились краевые власти. По данным чиновников, благодаря таким мерам значительно сократилось количество преступлений и правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Планируется, что полный запрет на продажу алкоголя во время проведения различных праздников в муниципалитетах, будет продлен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Большесосновского муниципального округа Пермского края намерены ограничить в 2024 году время и места продажи алкоголя и табака. Такие меры вводятся с целью укрепления здоровья местного населения. Это следует из постановления, которое опубликовано на сайте муниципалитета. «Основное мероприятие: Разработка и выполнение комплекса мероприятий по ограничению времени и мест розничной продажи алкогольной и табачной продукции на территории Большесосновского муниципального округа», — сказано в постановлении. В числе прочих мероприятий планируется также создание в учреждениях культуры уголков здоровья, проведение в школах и колледже лекций по ЗОЖ, увеличение охвата взрослого населения диспансеризацией и медосмотрами. Предполагается, что таким образом доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, вырастет в текущем году до 60%. В этом же постановлении приведены итоги проведенной в 2022 году в Большесосновском округе диспансеризации. Она показала, что 30% обследованных (979 человек) страдают избыточной массой тела, 52% (1689 человек) имеют низкую физическую активность, а у 50% (1630 человек) выявлено нерациональное питание. В положительном опыте ограничения продажи алкоголя убедились краевые власти. По данным чиновников, благодаря таким мерам значительно сократилось количество преступлений и правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Планируется, что полный запрет на продажу алкоголя во время проведения различных праздников в муниципалитетах, будет продлен.