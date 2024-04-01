Зам Куйвашева съездил в Донбасс на новую подшефную территорию. Фото

02 апреля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Олег Чемезов обсудил с тельмановцами, какая помощь им нужна Фото: Наталья Великодная, https://t.me/NAVelikodnaya Свердловский вице-губернатор Олег Чемезов впервые побывал на новой подшефной территории региона — в Тельмановском округе ДНР. Вместе с главой района он высадил новую аллею в центре и раздал медали в честь 90-летия Свердловской области, а также обсудил, какие объекты свердловчане помогут отремонтировать. Об этом в своем telegram-канале рассказала глава Тельмановского муниципального округа Наталья Великодная. «Вместе с Олегом Леонидовичем обсудили дальнейшее сотрудничество и ход ремонтно-восстановительных работ: это Мирненская амбулатория, также уральцы планируют обновить дорожное покрытие по ул. Центральной и Набережной с. Свободное, ул. Октябрьской пгт Тельманово, дорогу от райцентра к с. Зерновое, в том числе и дорожное покрытие», — написала Великодная. Когда именно Чемезов посетил Тельмановский округ — во время своего поствыборного отпуска или после — неизвестно. О том, что команда свердловского губернатора Евгения Куйвашева будет курировать восстановление Тельмановского района, URA.RU сообщило 15 января. Прежде Средний Урал занимался Макеевкой, и эту работу курировал также Чемезов — в частности, известно, что при поддержке крупного бизнеса свердловчане восстанавливали медицинскую инфраструктуру на обстреливаемой ВСУ территории. Наталья Великодная и Олег Чемезов Фото: telegram-канал Натальи Великодной,https://t.me/NAVelikodnaya Аллею высаживали руководители и депутаты Тельмановского МО, делегаты от Свердловской области, юнармейцы Тельмановской гимназии Фото: telegram-канал Натальи Великодной,https://t.me/NAVelikodnaya Тельмановцы поблагодарили уральцев за помощь Фото: telegram-канал Натальи Великодной,https://t.me/NAVelikodnaya Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский вице-губернатор Олег Чемезов впервые побывал на новой подшефной территории региона — в Тельмановском округе ДНР. Вместе с главой района он высадил новую аллею в центре и раздал медали в честь 90-летия Свердловской области, а также обсудил, какие объекты свердловчане помогут отремонтировать. Об этом в своем telegram-канале рассказала глава Тельмановского муниципального округа Наталья Великодная. «Вместе с Олегом Леонидовичем обсудили дальнейшее сотрудничество и ход ремонтно-восстановительных работ: это Мирненская амбулатория, также уральцы планируют обновить дорожное покрытие по ул. Центральной и Набережной с. Свободное, ул. Октябрьской пгт Тельманово, дорогу от райцентра к с. Зерновое, в том числе и дорожное покрытие», — написала Великодная. Когда именно Чемезов посетил Тельмановский округ — во время своего поствыборного отпуска или после — неизвестно. О том, что команда свердловского губернатора Евгения Куйвашева будет курировать восстановление Тельмановского района, URA.RU сообщило 15 января. Прежде Средний Урал занимался Макеевкой, и эту работу курировал также Чемезов — в частности, известно, что при поддержке крупного бизнеса свердловчане восстанавливали медицинскую инфраструктуру на обстреливаемой ВСУ территории.