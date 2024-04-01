У пермяков пропал интерес к покупке готовых квартир

«Авито Недвижимость»: в Перми спрос на покупку готовых квартир сократился на 35%

02 апреля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Купить квартиру на вторичном рынке в Перми можно за 4,7 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми с января по март 2024 года снизился спрос на жилье на вторичном рынке. Горожане стали на 35% реже покупать готовые квартиры, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авито Недвижимость». «В первом квартале 2024 года спрос на вторичном рынке по сравнению с первым кварталом 2023 года снизился во всех городах, участвовавших в исследовании „Авито Недвижимости“. В Перми спрос на жилье в старом фонде снизился на 35%, а предложение сократилось на 21%», — сказано в исследовании. Руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин уточнил, что падение интереса покупателей к «вторичке» связано с льготным ипотечным кредитованием на новостройки. Горожане стали чаще обращать внимание на объекты первичного рынка, так как там предлагают более выгодные условия кредитования. Но несмотря снижение спроса, аналитики отмечают, что цены на квартиры выросли. С января по март 2024 года стоимость готового жилья увеличилась на 1%. В среднем объекты продают за 4,7 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми с января по март 2024 года снизился спрос на жилье на вторичном рынке. Горожане стали на 35% реже покупать готовые квартиры, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авито Недвижимость». «В первом квартале 2024 года спрос на вторичном рынке по сравнению с первым кварталом 2023 года снизился во всех городах, участвовавших в исследовании „Авито Недвижимости“. В Перми спрос на жилье в старом фонде снизился на 35%, а предложение сократилось на 21%», — сказано в исследовании. Руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин уточнил, что падение интереса покупателей к «вторичке» связано с льготным ипотечным кредитованием на новостройки. Горожане стали чаще обращать внимание на объекты первичного рынка, так как там предлагают более выгодные условия кредитования. Но несмотря снижение спроса, аналитики отмечают, что цены на квартиры выросли. С января по март 2024 года стоимость готового жилья увеличилась на 1%. В среднем объекты продают за 4,7 млн рублей.