В Копейске начальница почты предстанет перед судом за присвоение денег

02 апреля 2024 в 13:24 Размер текста - 17 +

Обвиняемая в результате своих действий похитила у «Почты России» 470 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Копейске Челябинской области начальница отделения почты предстанет перед судом за то, что проводила махинации и тратила на свои нужды деньги из кассы. В период с 15 марта по 1 июня 2023 года, 37-летняя обвиняемая получала деньги из кассы и тратила их по своему усмотрению, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. «Следственным отделом по городу Копейск регионального следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отделения почтовой связи, обвиняемого в совершении преступления, присвоение и растрата денежных средств. По версии следствия, в период с 15 марта по 1 июня прошлого года 37-летняя обвиняемая, являясь материально-ответственным лицом с правом распоряжения вверенными ей денежными средствами, при помощи специальной программы вносила ложные данные об обезличенных денежных средствах, предназначенных для инкассации, фактически получая их в свою пользу из кассы, тем самым присваивая и распоряжаясь деньгами по своему усмотрению», — сообщили в ведомстве. В ведомстве отметили, что речь идет об отделении почты в Копейске. Обвиняемая в результате своих действий похитила у «Почты России» 470 тысяч рублей. Часть средств обвиняемая вернула. В рамках расследования на имущество обвиняемой был наложен арест на оставшуюся сумму, которую она присвоила. Преступления выявлены сотрудниками ОЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу. Материалы уголовного дела направлены в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске Челябинской области начальница отделения почты предстанет перед судом за то, что проводила махинации и тратила на свои нужды деньги из кассы. В период с 15 марта по 1 июня 2023 года, 37-летняя обвиняемая получала деньги из кассы и тратила их по своему усмотрению, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. «Следственным отделом по городу Копейск регионального следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отделения почтовой связи, обвиняемого в совершении преступления, присвоение и растрата денежных средств. По версии следствия, в период с 15 марта по 1 июня прошлого года 37-летняя обвиняемая, являясь материально-ответственным лицом с правом распоряжения вверенными ей денежными средствами, при помощи специальной программы вносила ложные данные об обезличенных денежных средствах, предназначенных для инкассации, фактически получая их в свою пользу из кассы, тем самым присваивая и распоряжаясь деньгами по своему усмотрению», — сообщили в ведомстве. В ведомстве отметили, что речь идет об отделении почты в Копейске. Обвиняемая в результате своих действий похитила у «Почты России» 470 тысяч рублей. Часть средств обвиняемая вернула. В рамках расследования на имущество обвиняемой был наложен арест на оставшуюся сумму, которую она присвоила. Преступления выявлены сотрудниками ОЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу. Материалы уголовного дела направлены в суд.