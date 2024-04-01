Пермский прокурор Мальцев лишился поста из-за жены-вице-мэра

02 апреля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

У пермского прокурора нашли возможный конфликт интересов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Пермского края Антон Мальцев оставит эту должность. Источники URA.RU говорят, что это связано с работой его супруги, замглавы администрации Перми Екатерины Мальцевой. Возможен конфликт интересов. «Прокуратура в последнее время регулярно вставляла палки в колеса краевым властям. Суды по Товарному двору, онкоцентру и т. д. Антон Мальцев работал по данным направлениям. А Екатерина Мальцева — напротив, работает в команде губернатора как вице-мэр. Поэтому решено было перевести Антона Мальцева на другой фронт работ в прокуратуре», — говорят источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой прокуратуры. Сейчас Мальцев находится в отпуске. Руководство прокуратуры подыскивает ему новую должность в рамках системы. Он возглавил отдел по обеспечению участия прокуратуры в судах с начала 2024 года — почти одновременно с назначением Мальцевой вице-мэром без приставки «и.о.». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Пермского края Антон Мальцев оставит эту должность. Источники URA.RU говорят, что это связано с работой его супруги, замглавы администрации Перми Екатерины Мальцевой. Возможен конфликт интересов. «Прокуратура в последнее время регулярно вставляла палки в колеса краевым властям. Суды по Товарному двору, онкоцентру и т. д. Антон Мальцев работал по данным направлениям. А Екатерина Мальцева — напротив, работает в команде губернатора как вице-мэр. Поэтому решено было перевести Антона Мальцева на другой фронт работ в прокуратуре», — говорят источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой прокуратуры. Сейчас Мальцев находится в отпуске. Руководство прокуратуры подыскивает ему новую должность в рамках системы. Он возглавил отдел по обеспечению участия прокуратуры в судах с начала 2024 года — почти одновременно с назначением Мальцевой вице-мэром без приставки «и.о.».