01 апреля 2024

Пермский прокурор Мальцев лишился поста из-за жены-вице-мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцать восьмое заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, прокурор, полковник, погон, старший советник юстиции
У пермского прокурора нашли возможный конфликт интересов Фото:

Начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Пермского края Антон Мальцев оставит эту должность. Источники URA.RU говорят, что это связано с работой его супруги, замглавы администрации Перми Екатерины Мальцевой. Возможен конфликт интересов.

«Прокуратура в последнее время регулярно вставляла палки в колеса краевым властям. Суды по Товарному двору, онкоцентру и т. д. Антон Мальцев работал по данным направлениям. А Екатерина Мальцева — напротив, работает в команде губернатора как вице-мэр. Поэтому решено было перевести Антона Мальцева на другой фронт работ в прокуратуре», — говорят источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой прокуратуры.

Сейчас Мальцев находится в отпуске. Руководство прокуратуры подыскивает ему новую должность в рамках системы. Он возглавил отдел по обеспечению участия прокуратуры в судах с начала 2024 года — почти одновременно с назначением Мальцевой вице-мэром без приставки «и.о.».

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Начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Пермского края Антон Мальцев оставит эту должность. Источники URA.RU говорят, что это связано с работой его супруги, замглавы администрации Перми Екатерины Мальцевой. Возможен конфликт интересов. «Прокуратура в последнее время регулярно вставляла палки в колеса краевым властям. Суды по Товарному двору, онкоцентру и т. д. Антон Мальцев работал по данным направлениям. А Екатерина Мальцева — напротив, работает в команде губернатора как вице-мэр. Поэтому решено было перевести Антона Мальцева на другой фронт работ в прокуратуре», — говорят источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой прокуратуры. Сейчас Мальцев находится в отпуске. Руководство прокуратуры подыскивает ему новую должность в рамках системы. Он возглавил отдел по обеспечению участия прокуратуры в судах с начала 2024 года — почти одновременно с назначением Мальцевой вице-мэром без приставки «и.о.».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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