Челябинскую телебашню украсят в цвета российского и белорусского флагов

02 апреля 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

В День единения России и Республики Беларусь челябинская телебашня окрасится цветами флагов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В День единения России и Республики Беларусь, 2 апреля, телебашню в Челябинске украсят цветами двух государств. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «С 20:15 до 00:00 на телебашне появится российский и белорусский флаги. На фасаде появится бегущая строка с названием праздника», — сообщили в правительстве Челябинской области. Единение стран произошло в 1996 году, 2 апреля. Тогда был подписан договор «Об образовании сообщества России и Белоруссии». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В День единения России и Республики Беларусь, 2 апреля, телебашню в Челябинске украсят цветами двух государств. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «С 20:15 до 00:00 на телебашне появится российский и белорусский флаги. На фасаде появится бегущая строка с названием праздника», — сообщили в правительстве Челябинской области. Единение стран произошло в 1996 году, 2 апреля. Тогда был подписан договор «Об образовании сообщества России и Белоруссии».