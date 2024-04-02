Челябинскую телебашню украсят в цвета российского и белорусского флагов

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Алексей Текслер на челябинском РТПЦ и акции Зажги телебашню. Челябинск, не публиковать
В День единения России и Республики Беларусь челябинская телебашня окрасится цветами флагов Фото:

В День единения России и Республики Беларусь, 2 апреля, телебашню в Челябинске украсят цветами двух государств. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«С 20:15 до 00:00 на телебашне появится российский и белорусский флаги. На фасаде появится бегущая строка с названием праздника», — сообщили в правительстве Челябинской области.

Единение стран произошло в 1996 году, 2 апреля. Тогда был подписан договор «Об образовании сообщества России и Белоруссии».

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В День единения России и Республики Беларусь, 2 апреля, телебашню в Челябинске украсят цветами двух государств. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «С 20:15 до 00:00 на телебашне появится российский и белорусский флаги. На фасаде появится бегущая строка с названием праздника», — сообщили в правительстве Челябинской области. Единение стран произошло в 1996 году, 2 апреля. Тогда был подписан договор «Об образовании сообщества России и Белоруссии».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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