Бывший челябинский вице-губернатор Мурог стал сенатором от Рязанской области

02 апреля 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Игорь Мурог стал сенатором РФ от Рязанской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший вице-губернатор Челябинской области Игорь Мурог назначен сенатором РФ от Рязанской области. Информация о повышении Мурога со ссылкой на решение депутатского корпуса, появилась на официальном сайте Рязанской областной думы. «Депутат регионального парламента Игорь Мурог наделен полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от Рязанской областной Думы. Такое решение депутатский корпус принял на заседании, состоявшемся во вторник, 2 апреля», — говорится на сайте думы. Там отметили, что кандидатура Мурога была предложена фракцией партии «Единая Россия» и поддержана большинством депутатов. С вступлением в новую должность бывшего челябинского вице-губернатора поздравил председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин. В своем поздравлении он пожелал ему успехов, отметив, что теперь они будут работать в тесной связке во благо региона. В Челябинске Мурог руководил военным автомобильным институтом, вплоть до ликвидации учебного заведения в 2010 году. Затем он нес службу в Новосибирске, а в 2013 году вернулся в Челябинске, где сначала занимал должность вице-губернатора, а затем вице-премьера областного правительства по связям с военными. Ушел в отставку в октябре 2014 года и уехал в Рязань, где когда-то работал директором Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета, преподавал военное дело. В конце ноября 2022 года его утвердили на пост и. о. ректора Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший вице-губернатор Челябинской области Игорь Мурог назначен сенатором РФ от Рязанской области. Информация о повышении Мурога со ссылкой на решение депутатского корпуса, появилась на официальном сайте Рязанской областной думы. «Депутат регионального парламента Игорь Мурог наделен полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от Рязанской областной Думы. Такое решение депутатский корпус принял на заседании, состоявшемся во вторник, 2 апреля», — говорится на сайте думы. Там отметили, что кандидатура Мурога была предложена фракцией партии «Единая Россия» и поддержана большинством депутатов. С вступлением в новую должность бывшего челябинского вице-губернатора поздравил председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин. В своем поздравлении он пожелал ему успехов, отметив, что теперь они будут работать в тесной связке во благо региона. В Челябинске Мурог руководил военным автомобильным институтом, вплоть до ликвидации учебного заведения в 2010 году. Затем он нес службу в Новосибирске, а в 2013 году вернулся в Челябинске, где сначала занимал должность вице-губернатора, а затем вице-премьера областного правительства по связям с военными. Ушел в отставку в октябре 2014 года и уехал в Рязань, где когда-то работал директором Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета, преподавал военное дело. В конце ноября 2022 года его утвердили на пост и. о. ректора Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина.