Представители ТЭК съезжаются на форум, а школы получат профильные классы: события 3 апреля в ЯНАО

В ЯНАО открылся нефтегазовый форум с представителями ведущих предприятий ТЭК

В Новом Уренгое стартовал нефтегазовый форум, а школы получат профильные классы Фото: Максим Егоров © URA.RU

В Новом Уренгое начал работу ямальский нефтегазовый форум, на мероприятие съезжаются представители ведущих предприятий ТЭК. А в школах Салехарда появятся профильные классы для старшеклассников. Об этих и других событиях в округе 3 апреля читайте в материале URA.RU.