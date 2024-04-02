02 апреля 2024

Представители ТЭК съезжаются на форум, а школы получат профильные классы: события 3 апреля в ЯНАО

В ЯНАО открылся нефтегазовый форум с представителями ведущих предприятий ТЭК
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, янао, месторождение, факела, попутный газ, ямал
В Новом Уренгое стартовал нефтегазовый форум, а школы получат профильные классы Фото:

В Новом Уренгое начал работу ямальский нефтегазовый форум, на мероприятие съезжаются представители ведущих предприятий ТЭК. А в школах Салехарда появятся профильные классы для старшеклассников. Об этих и других событиях в округе 3 апреля читайте в материале URA.RU.

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В Новом Уренгое начал работу ямальский нефтегазовый форум, на мероприятие съезжаются представители ведущих предприятий ТЭК. А в школах Салехарда появятся профильные классы для старшеклассников. Об этих и других событиях в округе 3 апреля читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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