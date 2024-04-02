Представители ТЭК съезжаются на форум, а школы получат профильные классы: события 3 апреля в ЯНАО

В Новом Уренгое стартовал нефтегазовый форум, а школы получат профильные классы
В Новом Уренгое начал работу ямальский нефтегазовый форум, на мероприятие съезжаются представители ведущих предприятий ТЭК. А в школах Салехарда появятся профильные классы для старшеклассников. Об этих и других событиях в округе 3 апреля читайте в материале URA.RU.
- На нефтегазовом форуме в газовой столице ЯНАО собрались ведущие компании ТЭК России. В рамках форума проходит XVIII выставка «Газ. Нефть. Новые технологии — Крайнему Северу».
- В следующем учебном году школы Салехарда откроют три профильных класса. Старшеклассники смогут обучаться биотехнологиям, архитектуре и искусствоведению.
- Ямальских бизнесменов наказали за незаконное повышение продуктовых цен. Окружная прокуратура добилась возбуждения административных дел.
- Врачи в ЯНАО испытали новый метод забора крови. С его помощью стало возможным получение отдельных типов кровяных клеток.
- Салехардские власти объявили о проекте реновации столицы. Город обещают преобразить в течение четырех лет.
- В столицу ЯНАО съедутся сильнейшие фигуристы. На финал Кубка России прибудут 200 спортсменов из разных уголков страны.
- Жители Губкинского жалуются, что утопают в снегу из-за недостатка снегоуборочных работ. В мэрии сообщили, что техника подрядной организации работает над устранением последствий обильного снегопада.
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